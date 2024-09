Stephan Zinner ist fast schon eine multiple Persönlichkeit. Als Schauspieler ist er natürlich am bekanntesten, das ist ja auch sein erlernter Beruf: Er begann als Ensemblemitglied des Landestheaters Salzburg und der Münchner Kammerspiele, der richtige Boost kam 2006, als er im Singspiel auf dem Nockherberg die Rolle des Markus Söder übernahm – und sie bis 2019 behielt. Seit 2016 gehört er zum Cast der Eberhofer-Krimi-Kinofilme, außerdem ist er aktuell im Münchner „Polizeiruf 110“ sowie in der Hauptrolle des BR-Sechsteilers „Himmel Herrgott Sakrament“ zu sehen.

Parallel dazu hat er sich aber seit 2000 auch als Kabarettist – mit bislang sechs Soloprogrammen – und als Musiker – mit vier Alben – hervorgetan. Und die Berufsbezeichnung Autor oder Schriftsteller hat ebenso ihre Berechtigung: Nach „Flugmango“ und „Die Badewanne des Todes“ ist soeben Zinners drittes Buch „Prachtexemplar“ erschienen, das er am 18. September im Lustspielhaus präsentiert, natürlich mit Musik – wer ko, der ko.

Anders als bei vielen Kabarett-Kollegen sind Zinners Bücher keine Textfassungen seiner Bühnenprogramme, sondern Zusammenstellungen eigenständiger kurzer Erzählungen. Nicht weniger als 52 Episoden sind es diesmal, oft kuriose, immer komische „Geschichten zwischen Bühne, Baumarkt und Familientisch“, deren Witz mitunter tatsächlich literarisch ist, sich also auf der Bühne gar nicht ohne Weiteres vermitteln würde.

Um den Alltag als Mann, Bayer, Angehöriger der Generation X, Gatte einer Neurochirurgin und Vater von zwei Töchtern und einem Sohn dreht sich alles – und die Familie spielt als Projektionsfläche eine wichtige Rolle. Einmal ist der Generationenkonflikt eine Quelle des Humors, vor allem aber die Partnerschaft. Einige Kapitel erinnern an eine zeitgemäße Version von Ephraim Kishon und seine „beste Ehefrau von allen“. Sie ist da die Instanz, die sich angemessen für ihren Mann schämt oder freut, die ihn vor Schlimmerem bewahrt, oft aber eben nicht zurückhalten kann. Etwa wenn er – trotz ihres kräftigen Zwickens – aus der Barista-Protzerei des Chirurgen-Kollegen die Luft rauslässt („Ja, Kaffee halt“).

Ohnehin wird es am lustigsten, wenn Zinner sich das Aufgeblasene, Angeberische, Anmaßende vornimmt. Wenn er etwa im Restaurant zwei junge Weltreise-Schnösel mit einem Loblied auf den Bayerischen Wald in die Flucht schlägt. Zinner behauptet, alles beruhe auf wahren Begebenheiten. In der Tat: Sogar wenn manches ein bisschen überhöht, gesteigert oder ausgeschmückt sein sollte, so ist es doch gerade deshalb so witzig, weil man ähnliche Geschichten um Altglascontainer-Nazis, Kamikaze-Radler oder überkandidelte Barkeeper selbst schon erlebt hat.

Leicht und locker liest sich das, wenn man nicht gerade einen Lachanfall bekommt. Auch die Illustrationen von Florian Mitgutsch hauen in dieselbe Kerbe. Und es wird sicher nicht weniger lustig sein, wenn man es sich im Lustspielhaus vom Autor vortragen lässt.

Stephan Zinner: „Prachtexemplar“, Heyne Verlag, 224 Seiten; Lesung mit Musik, Mittwoch, 18. Sept., 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstr. 8, www.lustspielhaus.de