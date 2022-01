Von Oliver Hochkeppel, München

Der lauteste Applaus erhob sich am Freitagabend in der Jazzbar Vogler bei zwei Stücken, die im Original nichts mit Jazz zu tun haben: bei der Grunge-Hymne "Smells Like Teen Spirit" von Nirvana und bei Phil Collins Pop-Reißer "In The Air Tonight". Dass die Genre-Transformation so überzeugte, lag natürlich an den Interpreten: Das Trio des Pianisten Stephan Weiser mit dem Ron Carter-Schüler und Trio Elf-Bassisten Peter Cudek und dem Moop Mama- und Max-Merseny-Drummer Christoph Holzhauser samt Sänger Maximilian Höcherl entstammen der jetzt immer mehr übernehmenden Generation, die im Jazz-Spirit, aber nicht mehr in festen Stil-Kategorien spielt.

Stephan Weiser ist ein geradezu prototypisches Beispiel für dieses "Anything Goes". Erst nach einem Klassik-Studium am Salzburger Mozarteum landete er hier beim Jazzpiano-Guru Leonid Chizhik. Seither spielt er mit Jazzern ebenso wie bei Rockbands oder der Singer-Songwriterin Claudia Koreck. Im eigenen Trio kommt alles zusammen, wie man demnächst auf dem bereits fertigen Debüt-Album hören wird. Und wie es die Instrumental-Opener der beiden Sets im Vogler demonstrierten. Fast skandinavisch in der e.s.t.-Nachfolge klangen diese Eigenkompositionen, bis Maximilian Höcherl dazustieß und man zu Song-Interpretationen überging.

Zu den erwähnten Pop-Adaptionen gesellte sich ein lässig dahinrollendes "Blackbird" der Beatles oder spannend verfremdete The Police-Songs. Aber natürlich auch "Jazz-Jazz", wie es Höcherl so schön nannte. "Fly Me To The Moon" zum Beispiel, freilich fast in Anti-Sinatra-Manier arrangiert; oder Charlie Parkers "Confirmation" als original wirbelwildes Scat-Vehikel. Höcherl erwies sich bei all dem als romantischster Jazzsänger weit und breit, mit außergewöhnlicher Range, die vom lyrischen Bariton locker in Bass- und Tenor-Lagen ausgreifen kann. Weiser und Höcherl - zwei weitere Schätze der heimischen Szene, die erst noch richtig gehoben werden wollen.