Von Susanne Hermanski

Vor wenigen Tagen war Stephan Lamby zu Gast in der Fernsehsendung "Hart aber fair" und hat über die Halbzeitbilanz der Ampel-Koalition gesprochen. Nun stellt er seine Positionen und das zugehörige Buch "Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges" am 18. September, 19 Uhr, auch in München, im Literaturhaus, vor. Ein Ausschnitt aus seinem gleichnamigen Dokumentarfilm wird dann ebenfalls gezeigt.

Stephan Lamby bildet seit vielen Jahren in seinen ARD-Dokumentationen die deutsche und internationale Politik ab. Er wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis. Nun hat er Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner, Wolfgang Schmidt und später auch Boris Pistorius in den Monaten seit dem Überfall auf die Ukraine aus der Nähe beobachtet.

Buch und Film sollen Einblicke ins Innere des deutschen Machtzentrums liefern. Er fragt darin auch: Was kann die Regierung dazu beitragen, den Krieg in der Ukraine zu beenden? Wie kann Deutschland im globalen Kräftemessen bestehen? Moderiert wird der Münchner Abend von Livia Gerster, die seit 2016 Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist, seit 2018 für den Politikteil der Sonntagszeitung schreibt. 2022 erst ist ihr eigenes Buch "Die Neuen: Eine Generation will an die Macht" erschienen.

Stephan Lamby, "Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges", Buchpräsentation, Montag, 18. September, 19 Uhr, Literaturhaus, Salvatorplatz