Von Franz Kotteder

Eigentlich ist er ja in die Bestattungsbranche gewechselt und unter die Schriftsteller gegangen. Aber für ein, zwei gastronomische Projekte, so sagt er selbst, ist Stephan Maria Alof dann doch noch mal seiner Berufung als Szenewirt nachgekommen. Der gläubige und streitbare Katholik sowie ehrenamtliche Kirchenpfleger von St. Maximilian hat über seine Erfahrungen das Buch "Do legst di nieda! Von Särgen, Schnitzeln und der Schockstarre der Kirche" geschrieben, nachdem er unter anderem die drei Lokale Jessas, Maria und Josef gegründet hatte. Das Josef war zuletzt eine Eventlocation, die man für Veranstaltungen mieten konnte, aber jetzt hat Alof daraus eine italienische Trattoria gemacht. Da Giuseppe im Josef heißt das Lokal jetzt und erinnert sehr an ein klassisches italienisches Wirtshaus, draußen kann man in den beiden Schanigärten an weißen Tischen sitzen. Auf der Karte stehen hausgemachte Pasta, diverse Vorspeisen, römische Pinsen (die Pizzaversion aus Italiens Hauptstadt) und natürlich Süßes wie Tiramisu und Cannoli Siciliani. "Eigentlich war es als Pop-up geplant", sagt Alof, "aber es macht richtig Spaß und bleibt jetzt." (Da Giuseppe im Josef, mittwochs bis freitags und sonntags ab zwölf Uhr, samstags ab 16 Uhr, Klenzestraße 99, www.dasjosef.de).

Schreiberei und Ornella

Neueröffnungen sind ohnehin gerade in Mode. Am kommenden Mittwoch zum Beispiel wollen gleich zwei Restaurants aufmachen, die länger auf sich warten ließen. Im Erdgeschoss der Burgstraße 5 öffnet nach langen Umbauarbeiten die Schreiberei als französisch-asiatisches Bistrorestaurant, sozusagen die volkstümliche Variante des Sternelokals Tohru in der Scheiberei. Sternekoch Tohru Nakamura betreibt das Projekt zusammen mit dem vielseitigen Gastrounternehmer Marc Uebelherr und Hausbesitzer Felix Radmer. Das Lokal verfügt über einen schönen Innenhof und zieht sich bis zur Dienerstraße durchs gesamte Parterre des Hauses. Die Neugestaltung der Räume stammt vom Innenarchitekten Daniel Hildmann, der schon viele edle Lokale ausgestattet hat. Am Mittwoch wird er sich nun zerreißen müssen oder sich die Termine mit seiner Partnerin Daniela Wilke teilen, denn auch das andere Restaurant haben die beiden gestaltet: Das italienische Restaurant Ornella im ehemaligen Schuhbeck's Orlando. Hier haben sich Uli Springer von der Reitschule, Friedemann Findeis von der L'Osteria-Kette und Dino Klemencic vom Rocca Riviera zusammengetan. (Schreiberei, Dienerstraße 20, Telefon 21 52 91 72, Ornella, Platzl 4, Telefon 01 79-791 11 24, beide ab 20. Juli).