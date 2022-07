"John Franklin war schon zehn Jahre alt und noch immer so langsam, dass er keinen Ball fangen konnte. Er hielt für die anderen die Schnur." Mit diesen ersten Sätzen umreißt Sten Nadolny gleich Problem wie Lösungsversuche seines Helden: In "Die Entdeckung der Langsamkeit" geht es schließlich um einen Mann, der aus der Bürde der Langsamkeit eine Tugend macht. Diese sehr sympathische Eigenschaft in immer schnelllebigeren Zeiten hat sicherlich einiges zum Erfolg des 1983 veröffentlichten Romans beigetragen - von Nadolnys größtem Bestseller wurden bisher an die zwei Millionen Exemplare verkauft. Nun wird der in Berlin und am Chiemsee lebende Schriftsteller 80 Jahre alt und wird zwei Tage zuvor mit einem Abend im Münchner Literaturhaus gefeiert. Auch Wegbegleiter wie die Schriftstellerkollegen Tilman Spengler, Jens Sparschuh und Clemens Meyer sollen an diesem Abend zu Wort kommen, der ansonsten ganz im Zeichen dieses Schriftstellers und seiner Bücher steht: Es geht schließlich darum, die ganze Vielfalt des Werkes von Sten Nadolny zu entdecken.

Sten Nadolny zum 80., Lesung mit dem Autor, Mittwoch, 27. Juli, 19 Uhr, Literaturhaus, Salvatorplatz 1