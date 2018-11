9. November 2018, 18:55 Uhr Stellvertretende Schulleitung Familientradition

Nach einem Ausflug in die Industrie sattelte Uta Conrad um

Uta Conrad setzt mit ihrer Berufswahl eine Familientradition fort. Bereits ihre Mutter unterrichtete an einer Berufsschule. Und dennoch hat Conrad nach dem Abitur erst mal Elektrotechnik studiert und als Software-Ingenieurin für die Industrie gearbeitet. Zufrieden aber war sie damit nicht. Der Wunsch, Wissen an Menschen weiterzugeben, drängte sich vor. Eigentlich wäre sie gerne Gymnasiallehrerin für Mathematik und Physik geworden. Zu ihrer Ausbildungszeit aber habe es zu viele gegeben, die das anstrebten, sagt sie. So vertiefte sie sich zunehmend in die IT-Welt und fand ihre Bestimmung letztlich als Berufsschullehrerin. Heute ist die 55-Jährige stellvertretende Schuldirektorin der städtischen Technikerschule. Unterrichten lernte sie im Referendariat. Eine "wertvolle" Zeit für sie, in der ihr klar wurde, wie sie ihre Kenntnisse für die Schüler aufbereiten muss. Als um die Jahrtausendwende der Umgang mit den Neuen Medien immer wichtiger wurde, begann Conrad für das Pädagogische Institut der Stadt München entsprechende Konzepte zu entwickeln. Nun steht sie wieder vor Klassen und sagt: "Es ist nicht in allen Köpfen, dass es über die berufliche Ausbildung zig Karrierewege nach oben gibt." Viele Schüler könnten mehr als ihnen zugetraut werde, sie müssen es nur herausfinden. Als Berufsschullehrerin hilft sie ihnen dabei.