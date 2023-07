Von Lea Kramer

Ein Kipplader gefüllt mit steinernen Brocken, die manchmal auch auf dem Radweg landen. Müllfahrzeuge. Transporter. Container. Autohändler. Mittendrin eine Kleingartenanlage. Ein Betonhersteller. Ein Werkstoffhändler. Trotz einzelner moderner Bürotürme - das SZ-Hochhaus ist das Bekannteste - ist das Gewerbegebiet rund um die Truderinger Straße kein pulsierendes Wirtschaftszentrum. Nach dem Willen des Stadtrats könnte sich das in den kommenden Jahren ändern. Unter dem Titel "Gewerbeband Steinhausen" hat das Gremium nun eine grobes Gerüst für den Münchner Osten beschlossen. Es ist eine Zukunftsvision, die vor allem auf die Kooperation der Grundstückseigentümer setzt. Unter ihnen: ein Großinvestor aus Österreich.

Das 50 Hektar große Areal liegt formal im Stadtbezirk Bogenhausen und grenzt direkt an den Nachbarbezirk Haidhausen an, wo sich auch der Trambetriebshof der Stadtwerke München (SWM) befindet. Im Westen ist das Gewerbegebiet durch den Vogelweideplatz, im Norden durch die Autobahn 94 und im Osten und Süden durch die Bahngleise begrenzt. "Angesichts der vorhandenen erheblichen Lärmbelastung durch die BAB 94 und die Bahnanlagen wird eine Wohnnutzung ausgeschlossen", heißt es in der Vorlage aus dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung, die jetzt im Planungsausschuss des Stadtrats diskutiert worden ist.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Grafik)

Diese Insellage birgt Chancen, ist aber auch problematisch. Bislang endet die Trambahn 19 in gerader Linie am S-Bahnhof Berg am Laim. Durch die Unterführungen an der Riedenburger, Truderinger und Zamdorfer Straße fließt der Verkehr allenfalls mäßig. Mit Kategorie F - überlastet - bestätigen auch Verkehrsgutachter diesen Eindruck an der Hultschiner Straße. Ändern lässt sich daran nach Angaben der Experten nur wenig. Sie prognostizieren: mehr und längere Staus. "Es ist nicht nur ernüchternd, sondern enttäuschend, dass man jetzt schon weiß: Es wird eine zusätzliche Verkehrsbelastung geben", sagt Fabian Ewald (CSU).

Momentan ist das Gewerbegebiet auf den Autoverkehr ausgerichtet. Entsprechend stark ist der Boden versiegelt, nur wenige Bäume und nahezu keine Grünflächen sind dort zu finden. Eine neue Biotopverbundachse namens "Gleisweg" könnte in den kommenden Jahrzehnten mehr Grün ins Viertel bringen, entlang derer neue Haltestellen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie Rad- und Fußwege angelegt werden sollen. Perspektivisch könnten dort dann neue gastronomische Betriebe und Supermärkte sowie soziale und kulturelle Einrichtungen angesiedelt werden. Zudem soll die Tram 19 nach Norden in Richtung Daglfing verlängert werden, an einer entsprechenden Machbarkeitsstudie arbeiten die SWM.

Darüber hinaus spricht sich der Stadtrat mehrheitlich dafür aus, auch Proberäume, Clubs oder Veranstaltungshallen in dem Gebiet unterzubringen. "Die Insellage bietet sich an für Dinge, mit denen wir sonst Probleme in der Stadt haben, weil sie zu laut sind", sagt Angelika Pilz-Strasser (Bündnis 90/Die Grünen).

Welche Rolle Hochhäuser in der Entwicklung spielen

An drei Knotenpunkten - dem Bereich rund um das SZ-Hochhaus, den Hof des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) und auf Höhe der Autobahnabfahrt Zamdorf - sollen Quartiersplätze entstehen. Diese Bereiche würden sich den Stadtplanern zufolge gut für weitere Hochhäuser eignen. Vor allem der bislang einzelne Hochpunkt am Ostrand des Areals, das SZ-Hochhaus, könnte mit einem weiteren hohen Gebäude flankiert werden. Der gerade beschlossenen Hochhausstudie zufolge wären Höhen jenseits der 80 Meter möglich. Die in der Studie explizit erwünschte Vereinigung von Wohnen und Arbeiten bei neuen Hochhausprojekten wird es im Gewerbeband Steinhausen allerdings nicht geben, was die Opposition der grün-roten Rathauskoalition sogleich vorwarf.

"Es ist wichtig, dass es Orte in München gibt, an denen kein Wohnen stattfindet", entgegnet Simone Burger (SPD/Volt). In Steinhausen wolle man klassische Gewerbe vor Verdrängung schützten. Sie räumt allerdings ein, dass man die Diskussion führen müsse, "was die Gesellschaft zurückbekommt, wenn wir als Stadt neues Baurecht schaffen und in die Höhe gehen". Von diesem Baurecht würde im Münchner Osten vor allem ein Immobilienunternehmen aus Österreich profitieren. Imfarr plant an der Klausenburger Straße unter dem Projektnamen "Muc East" einen "Technologiecampus" mit 200 000 Quadratmetern Geschossfläche. Der Verwaltung zufolge hat der Investor die Bereitschaft signalisiert, sich an einer gebietsübergreifenden Planung zu beteiligen.