Saxofonistin Stephanie Lottermoser im Bayerischen Hof.

Das letzte Album "Hamburg" der Saxofonistin, Sängerin und Komponistin Stephanie Lottermoser war eine Hommage an die Stadt, in die sie 2018 übersiedelt war. Bis dahin freilich war die Wolfrathauserin, die ihr Instrument in der Bigband des Gymnasiums Geretsried und an der Musikhochschule München erlernt hat, fester Bestandteil der hiesigen Jazzszene. Jetzt kehrt sie nach langer Pause mal wieder in ihre alte Heimat zurück. Im Bayerischen Hof stellt sie im Quartett mit Maik Schott an den Keyboards, Robert Schulenburg am Bass und Tobias Held am Schlagzeug ihr soeben erschienenes neues Album "In-Dependence" vor. Das ist nach wie vor souliger Pop-Jazz, aber es geht, wie der Titel verspricht, auch ernsthaft um das Streben nach Unabhängigkeit und dabei hinderliche Machtverhältnisse, um Feminismus, Beziehungen und das Streben nach Sinn und Glück.

Stephanie Lottermoser, Di., 22. Nov., 21 Uhr, Night Club im Bayerischen Hof, Promenadeplatz 2, Tel. 21 20 94