Von Oliver Hochkeppel, München

So lange ist es noch nicht her, dass die Musik, ob Klassik, Jazz oder Rock, eine fast lupenreine Männergesellschaft war. Nur langsam hat sich das geändert, und natürlich macht es etwas mit einem, wenn man als Jazzmusikerin und -sängerin sein halbes Leben lang mit männlichem Repertoire und Begleitern zubringt. Bei der Münchner Sängerin Stefanie Boltz hat es zum Nachdenken über das Frausein in der Musik geführt, und, anlässlich eines runden Geburtstags, zu einem „Damen-Salon“ auf einer Hütte in den Alpen. Der wiederum mündete im Projekt „Female“, der Beschäftigung mit den weiblichen „role models“ der Musik.