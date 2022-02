Schlagzeuger und Sänger Stefan Noelle setzt seine Reihe "Be My Guest" mit Harfenistin Evelyn Huber fort.

Es ist wirklich klein, das "Studio Ackermannbogen". Der im gleichnamigen Viertel wohnende Schlagzeuger, Perkussionist und Chansonnier Stefan Noelle veranstaltet dort seit 2013 seine Konzertreihe "Be My Guest". Mit erlaubten 25 Prozent Auslastung war dort nichts zu machen, ebenso wenig wie in der Kulturbühne Spagat im Domagkpark, wo die Konzerte seit 2019 stets einen Tag später wiederholt wurden. Mit der Kapazitätserhöhung geht es bei Noelle nun wieder weiter: Am 8. und 9. Februar kommt die prominente Harfenistin Evelyn Huber zu ihm auf die Bühne. Ehemals war sie bei Quadro Nuevo, nun ist sie mit eigenen Projekten unterwegs, unter anderem mit dem Sirius Quartet, der Philharmonie Salzburg und ihrer Worldmusic-Formation Inspire. Soeben ist pünktlich zum Doppelkonzert ihr erstes Solo-Album "Calm" erschienen, gewissermaßen als Gegenstück zum auch nicht sehr alten Vorgänger "Joy". Bei einer Auswahl aus alten und neuen eigenen Stücken sowie Lieblingssongs etwa von Ennio Morricone, Yann Thiersen oder Lars Danielsson hat sie sich ganz auf den Harfenklang konzentriert.

Evelyn Huber, Di., 8. Feb., Studio Ackermann, Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9; Mi., 9. Feb., Spagat, Bauhausplatz 3, Tel. 540 46 37 47, jeweils 20 Uhr