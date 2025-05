Beruflich mag Stefan Murr in fremde Rollen schlüpfen, ein Stückchen Heimat hat er aber eigentlich immer dabei. Ob auf der Theaterbühne oder am Filmset – sein bairischer Einschlag ist Teil seiner Persönlichkeit. Und der Tölzer zelebriert ihn wunderbar, erst vor Kurzem beim Singspiel auf dem Nockherberg in seiner Parodie des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger , der dort im Polka-Takt seine eigene Brennsuppen zusammenpanscht, oder in den „Bayerischen Märchen “, die er regelmäßig gemeinsam mit dem Schauspieler Heinz-Josef Braun als Hörspiele spricht . Neben Engagements am Münchner Volkstheater und den Kammerspielen ist er auch regelmäßig in Film - und Fernsehproduktionen zu sehen. Seine bislang wohl größten Rollen sind die in der Heimatfilm-Reihe „Marie fängt Feuer“ und die des SZ-Journalisten Bastian Obermayer in der Miniserie „Die Ibiza-Affäre“. Für sein Schaffen bekam er vergangenes Jahr den Kunstpreis des Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen verliehen. Demnächst kann man Murr wieder live erleben: Am 19. Mai, 20 Uhr, steht er zusammen mit Kabarett-Kollegen in der Revue „München, Du machst mich fertig“ im Lustspielhaus auf der Bühne, im Münchner Umland liest er mit Heinz-Josef Braun „Das Bayerische Schneewittchen“, und „Das Bayerische Rotkäppchen“‘.

Montag: Bühne statt Bonnie

Bonnie Tyler, eigentlich Gaynor Sullivan, stammt aus Wales. Sie startete ihre Gesangskarriere in den frühen Siebzigern. Nun kommt sie in den Circus Krone. (Foto: Javier Ramírez)

An diesem Tag heißt es endlich wieder: „München, du machst mich fertig“. Eine vogelwilde München-Revue im Lustspielhaus: Alois Lüngerl, Ururururenkel des wohl berühmtesten Münchners, Alois Hingerl, gemeinhin bekannt als „Der Münchner im Himmel“, ist sauer. Stinksauer! Hat er doch den über Generationen vererbten Schlüssel für das Maßkrug-Schließfach im Hofbräuhaus verloren. Oder hat ihn etwa jemand geklaut? Müsste ich da nicht selber auf der Bühne stehen als Baron, Surferboy, Ken, Camilla Parker Bowles, Monaco Franze, und und und, wäre ich vielleicht zu Bonnie Tyler in den Circus Krone gegangen. Mit „Bonnie“ durfte ich in der Sendung „Ringelstetter“ zu Gast sein und sogar mit ihr singen. Der Song kommt bei uns im Stück allerdings nicht vor – wobei, sie war bestimmt auch schon mal im Hofbräuhaus. Jedenfalls geht es bei uns im Lustspielhaus um 20 Uhr los.

Dienstag: Tennis mit besonderem Flair

Hat ein ganz besonderes, dörfliches Flair: die Tennisanlage Kail in München Harlaching. (Foto: Robert Haas)

Wie schon ein Sprichwort sagt: Tennis am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Deshalb stehe ich um 8 Uhr mit meinem Kollegen Heinz-Josef Braun auf dem Tennisplatz. Mittags fahr’ ich mit dem Zug nach Berlin, zu einem Event einer meiner besten Freunde, den Moderator Tim Niedernolte. Unter dem Titel „Endlich gute Nachrichten“ geht es endlich mal um positive Geschichten, die sich auf der Welt ereignen. Super Idee. Dazu passt auch sein Buch „Wunderwaffe Wertschätzung“. Aber wie gesagt, erst zum Tennis! Und weil es ein bisschen schneller gehen muss, fahre ich mit dem Radl zur Tennisanlage im Olympiapark. Schöner geht es in München kaum. Wenn mal mehr Zeit ist, geht’s zur Tennisanlage Kail in Harlaching. Da ist das Flair ein ganz Besonderes. Kann man nicht beschreiben, muss man erlebt haben.

Mittwoch: Biergarten und Kino

Eine Spätschicht im Krankenhaus als atemloses Kammerspiel: Ein winziger Moment der Ruhe für Leonie Benesch als Krankenschwester Floria im Kinofilm „Heldin“. (Foto: Tobis Film)

Schon früh geht es wieder aus Berlin zurück nach München. Und um mir die Fahrt zu verkürzen, nehme ich mir das Buch von einem Freund mit: „München, du mich auch“ von Matthias Kiefersauer. Nein, das ist nicht die Fortsetzung von unserem Stück im Lustspielhaus. Zurück in München geht es dann mit dem Hund schon wieder in den Olympiapark. Allerdings diesmal auf den Olympiaberg. Und zur Belohnung für Hund und Herrchen gibt es einen Besuch im dortigen Biergarten „Olympia-Alm“. Und am Abend? Ja, da wäre doch mal mitten in der Woche Kino mit der Frau ideal. Nur welcher Film?„Black Bag – Doppeltes Spiel“ von Steven Soderbergh oder „Heldin“ mit Leonie Benesch? „Der Phönizische Meisterstreich“ von Wes Anderson kommt leider erst am 29. Mai in die Kinos.

Donnerstag: Märchen auf Bairisch

Keine moralinsauren Märchen mit erhobenem Zeigefinger: Stefan Murr und Heinz-Josef Braun erzählen bekannte Märchen mit viel Witz und haben sichtlichen Spaß dabei (hier das CD-Cover zu „Das Bayerische Schneewittchen“). (Foto: Braun-Murr)

Ein Tag voller Arbeit. Drei Vorstellungen unserer Märchen-Hörspiele stehen an: 8 Uhr in Wall und 11 Uhr in Warngau jeweils in den Grundschulen „Das Bayerische Schneewittchen“, und um 15 Uhr im Fools Theater in Holzkirchen für Senioren „Das Bayerische Rotkäppchen“. Und wenn ich schon mal in der Ecke bin, mach’ ich einen Abstecher zu meinem Papa nach Bad Tölz, und wir gehen zur Kalvarienkirche und genießen den schönen Ausblick über das Isartal. Geht übrigens auch gut mit dem Zug.

Freitag: Im Wirtshaus Leute gucken

Ein prima Platz, um Menschen zu beobachten: Am Fenster sitzen im Lindwurmstüberl in der Lindwurmstraße. (Foto: Leonhard Simon)

Auch mal wieder nötig: Haare schneiden lassen. Danach ein schnelles Mittagessen im Lindwurmstüberl. Da im Fenster zu sitzen, ist einfach Kult. Und außerdem kann man so herrlich die Menschen draußen beobachten. Für mich als Schauspieler eine echte Inspirationsquelle. Am Abend geht es ins Münchner Volkstheater. Ein Haus, auf dessen Brettern ich schon seit 20 Jahren spielen darf. Dort ist Premiere von „Frankenstein“, ein großartiger Stoff. Das neue Volkstheater ist übrigens eine echte Augenweide. Wer noch nicht da war, schnellstens nachholen. Bar und Restaurant sind ebenfalls zu empfehlen.

Samstag: Kunst und Fußball

Im Museum Brandhorst dreht sich bis 17. August 2025 alles um die „Fünf Freunde“ John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns, Robert Rauschenberg und Cy Twombly (Foto: Grafik: Parat.cc)

Ach Mist, ganz vergessen, ich will ja noch unbedingt mit meiner Frau ins Museum Brandhorst. In die Ausstellung „Fünf Freunde“ mit Werken von John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Cy Twombly. Danach treffe ich mich mit einem Kumpel in der „Bierkiste“ in der Zenettistraße. In meinen Augen ein Museum für Bier. Nur, dass man hier jedes Ausstellungsstück mitnehmen kann. Am Abend wird DFB-Pokal im Fernsehen geschaut. Es ist zwar „nur“ noch mein zweiter Lieblings-Club dabei, der VFB Stuttgart, aber immerhin. Und nein, mein erster Lieblingsverein trägt weder rot noch blau …

Sonntag: Filme auf der Couch

Kann man ohne Stars große Mannschaften bauen? Brad Pitt versucht als Baseball-Trainer, ein Außenseiter-Team mit neuen Methoden zum Erfolg zu führen. (Foto: Columbia Pictures Industries, Inc.)

Sonntags muss ich meistens arbeiten, auch heute. Um 16 Uhr lesen wir „Das Bayerische Rotkäppchen“. Aber davor wird ganz gemütlich mit der Familie gefrühstückt. Einer meiner Lieblings-Momente am Wochenende: Früh mit dem Hund raus und danach ganz gemütlich ein großes Frühstück machen, während noch alles schläft. Und dann am Nachmittag nach der Vorstellung? Nach Hause fahren und hoffen, dass gekocht wurde. Und dann einfach aufs Sofa und mit der Familie was Schönes glotzen und auf die neue Woche freuen. Wie wäre es mit „Priscilla“, „Moneyball“ oder „Die Affäre Cum-Ex“?

Der gebürtige Bad Tölzer Stefan Murr ist Schauspieler und Autor. Seine Schauspielausbildung absolvierte er an der Otto-Falckenberg-Schule. Seitdem steht er sowohl auf der Bühne, unter anderem beim Münchner Volkstheater, als auch vor der Kamera, zuletzt für „Neue Geschichten vom Pumuckl“ und „Unruhe um einen Friedfertigen“. Bekanntheit erlangte er nicht auch durch Filmproduktionen wie „Die Ibiza-Affäre“, „Marie fängt Feuer“, „Corsage“ oder „Der Kaiser“, sondern auch durch das „Derbleckn am Nockherberg“, bei dem er seit 2009 dabei ist. Mit seinem Kollegen Heinz-Josef Braun schreibt er Hörspiel-Produktionen und erfindet die Grimm'schen Märchen neu. „Das Bayerische Rotkäppchen“ ist das neueste der bisher neun Hörspiel-CDs für Kinder und Erwachsene.