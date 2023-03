Eigentlich kommt der Österreicher Stefan Leonhardsberger von der Schauspielerei und der Musik. Das hat er auch an der Anton-Bruckner-Universität in Linz studiert, es folgten 2010 das erste Engagement am Stadttheater Ingolstadt und bald Film- und Fernsehrollen. Doch parallel dazu entwickelte Leonhardsberger mit dem Autor Paul Klambauer wilde Bühnenprogramme wie den satirischen Liederabend Da Billi Jean is ned mei Bua, Bandprojekte mit Stephan Zinner, Martin Schmid, den Pompfüneberern und Austria 4+ oder den preisgekrönten Kabarettthriller Rauhnacht.

Immer getreu seinem Motto: "Das traditionelle Kabarett ist zu einer erstarrten Gattung geworden, die unterhalb des Halses aufhört. Aber Körper, Gesang, Tanz - all das gehört für mich auch dazu. Ich verstehe mich als Varietékünstler." Und so legt er jetzt im Lustspielhaus sein erstes Comedy-Solo vor. "Ja" erzählt mit viel Körpereinsatz vom Alltagswahnsinn etwa als Verlobter, Familienvater oder Lastenfahrrad-Gangster. Die Premiere ist ausverkauft, es gibt schon Karten für Ende Mai im Vereinsheim.

Stefan Leonhardsberger, Di., 7. März, 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstr. 8, Tel. 34 49 74