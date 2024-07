Kritik von Egbert Tholl

Diese wundersame Geschichte der deutsch-französischen Freundschaft beginnt an der Küste des ionischen Meeres. Von dort brach Olga Kosakiewicz auf, die man sich leichter Hand als babylonische Prinzessin vorstellen kann, schließlich wird sie von Katarina Morfa gespielt. Olga also gelangte nach Marseille, musste die Stadt aber erst einmal gründen, was für sie nicht so schwer war, da sie eine Torwand, gefertigt aus den Rädern der assyrischen Streitwagen, dabei hatte. Wenn man in EM-Zeiten Theater macht, braucht es mindestens eine Torwand, auch wenn diese hier nicht so richtig zum Einsatz kommt.