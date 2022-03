Mensch und Natur stehen in "Peter Grimes" in symbolischer Beziehung zueinander.

Interview von Egbert Tholl

Spätestens seit er 2003 bei den Salzburger Festspielen Mozarts "Entführung aus dem Serail" inszeniert hat, ist Stefan Herheim, geboren 1970 in Oslo, einer der maßgeblichen Musiktheaterregisseure der Gegenwart. Nur an der Bayerischen Staatsoper hat er noch nie gearbeitet. Das holt er jetzt nach, am Sonntag, 6. März, mit der Premiere von Benjamin Brittens "Peter Grimes", dem Stück, das mit seiner Uraufführung 1945 die Geburt der modernen englischen Oper markierte. Die Handlung spielt in einem Fischerdorf. Dem Fischer Peter Grimes starb ein Lehrjunge. Ein Unfall, so das Gericht. Zweifel bleiben. Grimes, ein eigenbrötlerischer Außenseiter, bekommt aus dem Armenhaus einen neuen Lehrjungen. Doch auch dieser stirbt unter dramatischen Umständen. Wieder ein Unfall?