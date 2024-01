Interview von Philipp Crone

Stephan Alof reibt sich schon auch mal die Augen. Selbst jemanden, der schon Hunderte Palliativ-Patienten an ihren letzten Tagen und Wochen begleitet hat, greift das Thema doch immer wieder an. Oder immer mehr? Der Tod, er spielt im Leben des 56-jährigen Intensivkrankenpflegers, Kirchenvorstands und Trauerredners Alof eine große Rolle. Und seit zwei Jahren kann er sogar auf eigene Erfahrungen zurückgreifen, zumindest fast. Denn in der Nacht vom 19. September 2021 fühlte er auf einmal einen großen Druck in der Brust.