5. Oktober 2018, 18:57 Uhr Staus unumgänglich Keine Nachtarbeit am Sendlinger Tor

Eine der größten Verkehrsbaustellen Münchens wird weiterhin tagsüber Staus verursachen. Denn beim Umbau des U-Bahnhofs Sendlinger Tor ist eine Verlegung der Oberflächenarbeiten in die Nacht nicht möglich. Das erklärte das Kreisverwaltungsreferat (KVR) auf Anfrage der CSU. Für die Sanierung im Untergrund sind am Altstadtring wechselnde Umleitungen nötig, da die Baustelle immer wieder neu einzurichten ist. Da dies allein aber dreizehn Stunden dauere, brächte Nachtarbeit keine Verbesserung, so das KVR. Außerdem stelle die Polizei zu solchen Anlässen nachts grundsätzlich kein Personal ab.

Die Fräsarbeiten an der Straße würden alle Lärmgrenzen brechen. Und nicht zuletzt wären nachts die Oberleitungen der Tram kaum zu sehen, was gefährlich sein könne.