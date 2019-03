3. März 2019, 18:38 Uhr Stau übersehen 23-Jähriger bei Unfall auf der A 8 getötet

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der A8 ist am Samstagnachmittag ein 23-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach einem vorangegangenen Unfall hatte sich zwischen der Anschlussstelle Langwied und dem Autobahnkreuz München-West in Fahrtrichtung München ein Stau gebildet. Gegen 14.20 Uhr übersah ein 32-Jähriger das Stauende und fuhr auf das Auto einer 51-Jährigen auf. Auch der übernächste Fahrer bemerkte den Stau zu spät und fuhr mit seinem SUV auf den VW Polo vor ihm auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrer eingeklemmt und tödlich verletzt. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung München bis 21.40 Uhr komplett gesperrt.