24. Juli 2018, 13:05 Uhr Stau Auf diese 13 Baustellen müssen Sie sich im Sommer einstellen

Das Baureferat nutzt den Sommer, um Arbeiten an den Straßen anzugehen. Deshalb gibt es viele Sperrungen und Umleitungen in der ganzen Stadt.

Von Andreas Schubert

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Und wie jedes Jahr geht die Arbeit auf Münchens Straßen für das Baureferat in den kommenden Wochen erst so richtig los. Baustellenkoordinator Stefan Bauer und sein Team achten möglichst darauf, dass die einzelnen Bauarbeiten nicht den Verkehr komplett lahmlegen. Doch auch wenn in den Ferien grundsätzlich weniger Verkehr herrscht, wird sich der eine oder andere Stau nicht vermeiden lassen. Nicht zuletzt, weil einige Baustellen auch noch nach den Ferien weiter bestehen. Ein Überblick über die wichtigsten Sommerbaustellen der Stadt:

Schleißheimer Straße I

Zwischen Petuelring und Nordbad stehen den Autofahrern von 30. Juli bis Anfang Oktober pro Richtung nur jeweils eine Fahrspur zur Verfügung. Grund: Die Stadtwerke erneuern in diesem Abschnitt die Tramgleise und bauen die Bus- und Tramhaltestellen barrierefrei um. Die Tram wird in dieser Zeit durch einen Bus ersetzt.

Plinganserstraße/ Pfeuferstraße

Zwischen der Lindenschmit- und der Radlkoferstraße erneuert das Baureferat während der Ferien die Fahrbahn. Von 30. Juli an bleibt pro Richtung nur je eine Fahrspur frei. Der Kreuzungsbereich Lindwurm-, Pfeufer-, Plinganserstraße muss in der Woche zwischen 13. und 18. August für eine Nacht allerdings komplett gesperrt werden. Das genaue Datum für die Sperre steht noch nicht fest, die Stadt will die Anwohner rechtzeitig informieren.

Tegernseer Landstraße

Zwischen dem Ostportal des Candidtunnels und der Einfahrt in den McGraw-Graben wird ebenfalls der Asphalt erneuert. Die Arbeiten dauern von 10. August bis Anfang September. Gearbeitet wird jeweils am Wochenende von Freitagabend, 20 Uhr, bis Montagfrüh, 6 Uhr. Die Ein- und Ausfahrtsrampen saniert die Stadt tagsüber unter laufendem Verkehr.

Ismaninger Straße

Weil die Stadtwerke zwischen Max-Weber- und Herkomerplatz Trambahngleise erneuern, ist die Ismaninger Straße in Richtung Norden eine Einbahnstraße. Die Arbeiten dauern bis Ende Oktober. Autofahrern empfiehlt sich, über die Richard-Strauss- und die Prinzregentenstraße auszuweichen oder über die Montgelasstraße auf der östlichen Isarseite und dann weiter über die Oettingenstraße.

Prinzregentenstraße

Weil die Tramgleise der Ismaninger Straße auch über die Kreuzung zur Prinzregentenstraße führen, herrscht hier von 30. Juli bis 24. August Staugefahr. Hier ist wegen der Gleisarbeiten je Richtung nur eine Fahrspur offen. Das Baureferat nutzt die Zeit, um am Rondell am Friedensengel die Fahrbahnen zu sanieren. Somit steht auch dort nur je eine Spur zur Verfügung.

Schleißheimer Straße II

Jeweils einzelne Spursperren und vorübergehend wegfallende Parkplätze bringen die Sanierungsarbeiten an einzelnen Kreuzungsbereichen der Schleißheimer Straße (Hamburger- und Detmold-Straße) sowie auf dem Abschnitt zwischen Augustin-Rösch- und Weyprechstraße (stadtauswärts) mit sich.

Frankfurter Ring

Je eine Spur ist an der Kreuzung Schleißheimer Straße/Frankfurter Ring zwischen 30. Juli und 7. September gesperrt. Hier werden Gasleitungen erneuert.

Menzinger Straße

Zwischen Wintrichring und Amalienburgstraße erneuert die Stadt die Fahrbahn. Das heißt: Je Richtung entfällt während der Ferien eine Spur.

Verdistraße/ Pippinger Straße

Schon seit Juni werden die Bushaltestellen an der Haltestelle "Blutenburg" barrierefrei umgebaut. Jetzt wird auch die Fahrbahn in dem Bereich erneuert. Ein Großteil der Arbeiten findet an den Wochenenden statt, die Pippinger Straße wird dabei zur Einbahnstraße in wechselnden Richtungen.

Passauerstraße

Zwischen Bauernbräuweg und Hasenthalweg wird die Passauerstraße zwischen 30. Juli und 10. August in Richtung Süden zur Einbahnstraße. Der Grund: Asphalterneuerung.

Herterichstraße

Zwischen Waterloostraße und Forstenrieder Alle verlegen die Stadtwerke neue Stromkabel. In Richtung Westen wird die Herterichstraße im Baustellenbereich zur Einbahnstraße in Richtung Westen.

Riemer Straße/ Rennbahnstraße

Zwischen der Rennbahnstraße und der Zufahrt zum Tierheim wird die Riemer Straße wegen Fahrbahnsanierung zur Einbahnstraße Richtung stadtauswärts. Baubeginn: 30. Juli. Stadteinwärts geht es für Autofahrer am schnellsten über die A 94.

Feldbergstraße

Nicht ganz unproblematisch ist die geplante Sperrung der Feldbergstraße in Trudering. Dort müssen zwischen der St.-Augustinus-Straße und der Zehntfeldstraße alte Hochspannungskabel entfernt werden. Das geht nicht mit Teilsperrungen, für Arbeiten solcher Art ist eine vorübergehende Vollsperrung der Straße unerlässlich. Voraussichtliche Bauzeit ist von 30. Juli bis 10. September angesetzt. Es entstehen vor allem Probleme für Autofahrer, die nach Norden fahren wollen: Sie können nicht über die Bajuwarenstraße ausweichen, da hier zwischen der Truderinger Straße und Wasserburger Landstraße in Richtung Süden eine Einbahnregelung gilt - und zwar ebenfalls wegen dringend notwendiger Leitungsarbeiten.