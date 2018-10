8. Oktober 2018, 18:49 Uhr Statistik Spitzenreiter und Schlusslichter

Die Wahlbeteiligung innerhalb der Stadt ist sehr unterschiedlich, vor allem im Norden ist sie schwächer

Von Christoph Koopmann

Mehr als 900 000 wahlberechtigte Münchner dürfen am 14. Oktober ihre Stimme abgeben und mitentscheiden, wer für die kommenden fünf Jahre ins Maximilianeum einzieht. Bei der vergangenen Landtagswahl vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung bei knapp 63 Prozent, was ungefähr dem bayerischen Durchschnitt entsprach. Doch innerhalb der Stadt taten sich große Unterschiede auf.

Blickt man auf die acht großen Stimmkreise der Stadt, dann gab es die schwächste Wahlbeteiligung in Moosach (55 Prozent) und in Milbertshofen (55,5 Prozent). Rechnet man hingegen mit den kleineren, 25 Stadtbezirken, verzeichnete Milbertshofen-Am Hart mit 48,6 Prozent die geringste Wahlbeteiligung, gefolgt von Berg am Laim (52), Obergiesing-Fasangarten (52,1) und der Schwanthalerhöhe (52,5). Bricht man die Statistik noch weiter herunter auf die vielen kleinen Stimmbezirke der Stadt, dann landete das nördliche Hasenbergl mit seinem Stimmbezirk 2414 und 19,6 Prozent Wahlbeteiligung abgeschlagen auf dem letzten Platz. Die Münchner Spitzenreiter bei der Stimmabgabe waren zur Landtagswahl 2013 Pasing-Obermenzing (62,9), Allach-Untermenzing (61,5), Bogenhausen (60,8) und Trudering-Riem (60,6).

Diese Stadtbezirke belegen regelmäßig die vorderen Plätze, egal ob ein neuer Stadtrat, Landtag oder ein neuer Bundestag gewählt wird. Unterschiede bei den jeweiligen Wahlen gibt es aber durchaus. Grundsätzlich gilt: Je "weiter entfernt" eine Wahl ist, desto mehr Menschen gehen wählen. Auch die Münchner votieren eher bei einer Bundestagswahl, als bei einer Kommunalwahl. Über die Gründe streitet die Wissenschaft, aber die Zahlen sind eindeutig: Bei der Kommunalwahl 2014, ein Jahr nach der Landtagswahl, wählten nur 42 Prozent der Bürger den Stadtrat und den Oberbürgermeister. Bei der Stichwahl für das OB-Amt zwei Wochen später waren es sogar noch ein paar Prozentpunkte weniger. Vor einem Jahr bei der Bundestagswahl hingegen gingen fast doppelt so viele Münchner zur Urne, 78,5 Prozent. Bei der Landtagswahl 2013 waren es noch knapp 70 Prozent - der einzige Aufwärtstrend in jüngerer Zeit, bei der Beteiligung an Kommunal- und Landtagswahlen zeigt die Kurve deutlich nach unten.

Was die Beweggründe der Nichtwähler betreffe, unterscheide sich München nur in einem Punkt wesentlich vom Rest Deutschlands, sagt der Soziologe Werner Fröhlich, der nach der Bundestagswahl Münchner zu ihrer Entscheidung befragt hat: Hier gebe es besonders viele katholische CSU-Stammwähler, die den Rechtsruck der Partei nicht unterstützen wollen. "Sie sehen ihr christliches Weltbild gefährdet, wollen aber auch nicht für eine andere Partei stimmen und enthalten sich deshalb", sagt Fröhlich. Der andere große Teil der Nichtwähler seien die Enttäuschten, die sich ganz von der Politik abwenden. Doch so manch Enttäuschter wählt auch in München die AfD - was womöglich für den jüngsten Aufschwung der Wahlbeteiligung sorgte. Wie viele bisherige Nichtwähler der AfD am Sonntag ihre Stimme geben, ist ungewiss. Bei der letzten Landtagswahl war die Partei erst ein knappes halbes Jahr alt und trat noch nicht in Bayern an.