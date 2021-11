Von Thomas Anlauf

Die Corona-Pandemie hat München in den vergangenen knapp zwei Jahren massiv verändert. Der erste Lockdown, der am 22. März 2020 bundesweit in Kraft getreten ist, hat auch die Landeshauptstadt in weiten Teilen lahmgelegt. Bis heute hat sich etwa die bis 2019 seit vielen Jahren boomende Tourismusbranche nicht ansatzweise erholt, die Übernachtungszahlen rauschten in den Keller. Hart getroffen hat es natürlich neben der Hotellerie und der Gastronomie auch den Kultur- und Freizeitbereich. Der Tierpark Hellabrunn musste finanziell massiv unterstützt werden, da monatelang keine Besucher kommen durften, die Bayerische Staatsoper kam im vergangenen Jahr auf einen Besucherrückgang von 73,2 Prozent. Die Dauerkrise hat aber auch einige wenige positive Seiten: So ging die Zahl der Verkehrsunfälle in der Stadt um 16,5 Prozent zurück. Und manche Dinge ändern sich wiederum nicht so schnell. Die beliebtesten Vornamen für Neugeborene hießen im Jahr 2020 wieder einmal Emilia und Maximilian.

Wer sind wir eigentlich?

Die wichtigste Zahl zuerst: In München lebten am 31. Dezember 2020 nach Angaben des Statistischen Amts exakt 1 562 096 Menschen. Das sind lediglich etwa zweitausend Münchnerinnen und Münchner mehr als im Jahr zuvor. Das hat verschiedene Gründe. Erstmals seit langer Zeit zogen 3462 mehr Menschen aus München fort, als neu dazukamen. Von den 1,56 Millionen Münchnerinnen und Münchnern haben 54,3 Prozent keinen Migrationshintergrund, 17,1 Prozent haben die deutsche Staatsangehörigkeit, aber ausländische Wurzeln und 28,6 Prozent haben keinen deutschen Pass. Die meisten stammen aus Kroatien (39 145 Menschen), gefolgt von der Türkei (37 207) und Italien (28 496). Österreicher sind übrigens nicht mehr unter den Top Fünf der Münchner Migranten. Sie wurden 2020 von Menschen aus Bosnien-Herzegowina überholt.

Da 2020 insgesamt 742 Menschen mehr starben als im Vorjahr (insgesamt gab es 12 313 Todesfälle), drückt auch das auf die Bevölkerungsentwicklung, wenngleich im gleichen Zeitraum 17 593 Babys zur Welt kamen, 84 Kinder mehr als noch 2019. Vor allem Ende vergangenen Jahres starben überdurchschnittlich viele Menschen, auch Anfang April 2020 verzeichneten die Statistiker eine Übersterblichkeit im Vergleich zu den vergangenen Jahren.

Auch die Liebe litt unter den strengen Kontaktbeschränkungen: 2019 heirateten noch 11 035 Paare, im Jahr darauf waren es nur noch 9489; Seit dem vergangenen Jahr bis Ende Oktober gingen 7274 Paare den Bund fürs Leben ein. Davon waren es 243 gleichgeschlechtliche Partnerschaften, 150 männliche Paare gingen zum Standesamt und 93 weibliche. Knapp jede fünfte Ehe (19,7 Prozent) schlossen übrigens Münchnerinnen und Münchner mit ausländischem Pass, bei 18,5 Prozent war ein Partner kein deutscher Staatsangehöriger. Auf die Geburtenrate hatte, wie schon beschrieben, der Rückgang der Eheschließungen keinen Einfluss. Statistisch gesehen bekamen übrigens im Jahr 2020 häufig Frauen aus den Stadtteilen Aubing, Lochhausen und Langwied Kinder. Dort wurden 64,4 Prozent von eintausend Frauen Mütter, im Münchner Durchschnitt sind es 51,5 Geburten auf eintausend Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren. Die Neugeborenen des Jahres 2020 heißen nach Emilia und Maximilian gerne Emma und Noah sowie Anna und Felix. An den beliebtesten Vornamen für Neugeborene hat sich auch durch Corona nichts geändert. Die häufigsten Vornamen in München insgesamt sind übrigens Maria und Michael, danach folgen Anna und Thomas sowie Julia und Andreas.

Ganz schön gebildet

In München gibt es mehr Studierende als Schülerinnen und Schüler. 134 873 waren im Wintersemester 2019/20 an den 21 Münchner Hochschulen eingeschrieben; allgemeinbildende Schulen besuchten 129 526 Kinder und Jugendliche, die deutliche Mehrheit davon (67,1 Prozent) ging auf Grundschulen oder Gymnasien (31,2 Prozent). Außerdem lernten 62 760 Münchnerinnen und Münchner an beruflichen Schulen. 80 555 Kinder zwischen null und 13 Jahren wurden im vergangenen Jahr in Kindertageseinrichtungen betreut.

Ab zur Arbeit

Nach Schule und Ausbildung geht es ins Berufsleben. Ende Juni zählte das Statistische Amt unter der Leitung von Uta Thien-Seitz 897 905 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsstandort München. Die Corona-Krise setzte auch vielen Arbeitnehmern zu. Es gab Kurzarbeit und Firmenschließungen. Die Arbeitslosenquote stieg seit Ende 2019 von 3,4 auf 4,8 Prozent am 31. Dezember 2020. Im Bauhauptgewerbe brach der Umsatz im Vergleich zu 2019 um 14,9 Prozent ein, im verarbeitenden Gewerbe war es ein Minus von acht Prozent. Demgegenüber stieg der Umsatz bei Betrieben des Ausbaugewerbes (zum Beispiel Klempner, Maler, Fensterbetriebe) um 21 Prozent, auch die Zahl der Beschäftigten nahm um 16,1 Prozent zu. Hart getroffen hat die Corona-Krise vor allem die Tourismusbranche. Im Vergleich zu 2019 kamen 2021 zwischen Januar und September 69 Prozent weniger Gäste nach München, die Zahl der Übernachtungen gingen um 61 Prozent zurück.

Zoo, Kino und Co. in der Krise

Wenn die Münchner Kinos überhaupt öffnen durften, dann waren sie häufig halb leer. 2020 gingen knapp 70 Prozent weniger in die Kinos als im Vorjahr, bei den Konzerten der Münchner Philharmoniker waren es 77,8 Prozent weniger Besucher. Auch den Tierpark Hellabrunn hat es hart erwischt. Tierparkchef Rasem Baban verzeichnete einen Rückgang von 72,4 Prozent im Vergleich zu 2019. Der Geozoo braucht deshalb finanzielle Unterstützung von der Stadt, um sein Angebot aufrecht erhalten zu können. Apropos Tiere: Seit dem Ausbruch der Pandemie gibt es deutlich mehr Hunde in München. Viele Menschen haben sich offenbar als Ausgleich zum nervenzehrenden Lockdown Tiere zugelegt, was sich auch in der Statistik bemerkbar macht: In den Vor-Corona-Jahren 2018 kam auf 42 Einwohner durchschnittlich ein Hund. 2020 schnellte die Zahl nach oben auf 39 Einwohner je Hund. Zwischen 2019 und 2020 kamen knapp dreitausend weitere Hunde zu den nun 40 347 Vierbeinern hinzu. Die meisten Viecherl pro Einwohner gibt es übrigens in Bogenhausen sowie in Allach-Untermenzing, hingegen in der Maxvorstadt und auf der Schwanthalerhöhe hat lediglich jeder 56. Einwohner einen Hund.

Verändertes Fahrverhalten

Die Autos auf Münchens Straßen werden langsam etwas umweltfreundlicher. Zwar fahren immer noch 242 771 Diesel-Pkw durch die Gegend, doch es waren 2010 immerhin 6,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Reine Stromer mit Elektroantrieb gab es im Jahr 2020 insgesamt 8284, was aber eine Steigerung von 46,1 Prozent gegenüber 2019 bedeutet. Vor allem Hybrid-Fahrzeuge scheinen sehr beliebt zu sein: Insgesamt waren 41 473 Strom-Benziner zugelassen, das waren 106,8 Prozent mehr als im Jahr 2019. Da im vergangenen Jahr wegen der Ausgangsbeschränkungen deutlich weniger Verkehrsteilnehmer auf den Münchner Straßen unterwegs waren, gab es auch weniger Unfälle - 38 434 waren es im Jahr 2019, ein Jahr später gab es 7576 Unfälle weniger und auch knapp zehn Prozent weniger Verletzte. Gefährlicher lebten allerdings Radler, die häufiger unterwegs waren: Es gab um 7,3 Prozent mehr Unfälle mit Radfahrern als 2019.