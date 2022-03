Aus München an die New Yorker Börse: 2017 stellt das damals noch junge Start-up Sono Motors sein Solar-Auto Sion vor. Seit Kurzem ist das Unternehmen an der Börse in New York notiert. Die ersten Serienwagen sollen nächstes Jahr vom Band laufen.

Von Catherine Hoffmann

Als Schreiber hat man einen schönen Beruf. Man lernt interessante Menschen kennen, führt Interviews, lässt sich Geschichten und Biografien erzählen. Und schreibt sie auf. Neulich zum Beispiel habe ich Hanno Renner getroffen, der 2015 Personio gegründet hat. In den vergangenen sieben Jahren haben Renner und seine Mitgründer eine Software für die Personalverwaltung von kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickelt, die heute in mehr 6000 Betrieben genutzt wird. Personio hat mittlerweile mehr als tausend Mitarbeiter und ist mit knapp sechs Milliarden Euro bewertet. Renner schafft es, bescheiden zu bleiben und trotzdem richtig groß zu denken - so steht er nun an der Spitze eines der erfolgreichsten Start-ups in München.

Hanno Renner ist nicht allein. Wer in Deutschland eine Hightech-Firma gründet, fühlt sich vor allem von Berlin und München angezogen, der zweiten Hauptstadt der Start-up-Szene. Obwohl die neu geschaffenen Unternehmen längst ein entscheidender Wirtschaftsfaktor in der Stadt sind, werden sie noch immer gerne übersehen. Die meisten Münchnerinnen und Münchner wissen natürlich, dass in ihrer Stadt viele Traditionskonzerne wie BMW, Infineon, Wacker Chemie oder Knorr-Bremse beheimatet sind. Inzwischen hat sich auch herumgesprochen, dass etliche Tech-Konzerne wie Apple und Google nach München gezogen sind.

Wie viele Ideen, Geld und Potential aber in Start-ups stecken, wissen viele nicht. Dabei hat sich hier in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein erfolgreiches Ökosystem aus wissenschaftlichen Einrichtungen, Familienunternehmen, Konzernen und jungen Gründern entwickelt, das zuletzt viel Kapital angezogen hat. Eine Geschichte über Menschen, die wissen, was sie wollen und nicht den einfachen Weg in einen großen Konzern gehen, sondern ihr eigenes Ding machen (SZ Plus) .

