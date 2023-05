Bunter Abend: Vladimir Jurowski (links) hat den Taktstock beiseite gelegt und begleitet Sopranistin Julia Lezhneva und Mezzosopranistin Alice Lackner am Piano im Künstlerhaus am Lehnbachplatz.

Von Klaus Kalchschmid

Händel und Mozart, Gounod und Tschaikowsky, Brahms und Léhar waren die Komponisten im Künstlerhaus am Lenbachplatz bei "Stars & Rising Stars". Vladimir Jurowski, Generalmusikdirektor der Staatsoper, am Klavier und Julia Lezhneva hatten die Münchner Mezzosopranistin Alice Lackner und den koreanischen Tenor Sungmin Song eingeladen, am Steinway vornehmlich begleitet von Semion Skigin, dem Lehrer Jurowskis, gemeinsam einen bunten Abend zu gestalten.

Mit der ebenso berühmten wie virtuosen Arie "Agitata da due venti" aus Antonio Vivaldis "Griselda" begann Lezhneva mit ihrer "geläufige Gurgel" (Mozart) furios. Sie brillierte aber auch mit zwei wunderbar getragenen Händel-Arien, in der sie ihre ganze Gesangskunst entfalten konnte, nicht zuletzt in den Verzierungen beim fein gesponnenen "Lascia la spina" oder im ebenso zarten "O nox dulcis", in Mozarts "Titus" wie bei Liedern von Glinka und Tschaikowsky in ihrer Muttersprache: Was für ein schöner, gehaltvoller, auch in Mittellage und Tiefe wohltönender Sopran!

In Duetten aus Mozarts "Così fan tutte" sang Lezhneva als Fiordiligi mit Alice Lackner als ihrer Schwester Dorabella vom braunen und brünetten Lover, den sie sich beide gerade ausgesucht hätten, aber auch mit Sungmin Song. Da erpresst Ferrando die Geliebte seines Freundes im Partnertausch mit der Drohung, er würde sich umbringen, wenn sie ihn nicht endlich erhörte. Wie Mozart in wenigen Minuten musikalisch beschreibt, wie sich Gefühle radikal ändern von entsetzter Ablehnung bis zum verzweifelten Sich-hingeben, das war ein berührendes Ereignis, selbst mit Klavier-Begleitung und ohne Szene. Song überzeugte aber auch als Lenski, Romeo und Nadir und natürlich mit "Dein ist mein ganzes Herz". Alice Lackner wiederum war eine suggestive Lied-Sängerin wie sie Cherubino pubertär schwärmerisch und auf Französisch mit wunderbar frechem Charme fein perlende Koloraturen sang.