Der großartige Cellist Daniel Müller-Schott spielt zum Abschluss der Reihe "Stars & Rising Stars" gemeinsam mit dem Enigma Classica Ensemble in der Freiheizhalle in München.

Von Harald Eggebrecht

Obwohl der großartige Cellist Daniel Müller-Schott das Cellokonzert von Robert Schumann auf der ganzen Welt mit namhaften Dirigenten und bei den besten Orchestern vielmals gespielt hat, war sein Auftritt in der Freiheizhalle als Solist in diesem Konzert auch für ihn eine Premiere: Er spielte Schumanns Konzert in einer Fassung für Streichorchester des niederländischen Violinisten Michael Waterman.