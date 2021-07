Von Harald Eggebrecht, München

Die Aula des Wilhelmsgymnasiums klingt verdammt trocken. Dennoch ist es wichtig und richtig, die Schule als Veranstaltungsort mit in die verdienstvolle Reihe "Stars & Rising Stars" einzubeziehen. Elisabeth Leonskaja und ihre jungen preisgekrönten Kollegen - der phänomenale Geiger Ziyu He, Jahrgang 1999, der exzellente Cellist Sebastian Fritsch, Jahrgang 1996, der hochtalentierte Pianist Martin Nöbauer, Jahrgang 1997 - boten vor vollem Saal nach derzeitiger Vorschrift ein anregendes Programm, das einen Bogen spannte von Johann Sebastian Bachs monumentaler Ciaccona bis zu Arnold Schönbergs sechs kleinen Klavierstücken op. 19. Es wurde ein gefeierter Weg vom Barock bis in die frühe Moderne mit Stationen bei Franz Schubert, Robert Schumann und Franz Liszt.

Es begann mit Schuberts dramatischem a-Moll-Allegro zu vier Händen. Die große Pianistin und Martin Nöbauer boten das mit Verve. Besonders gelangen die ausholenden Abschweifungen ins Melodisch-Lyrische, getragen von Leonskajas magischem Sinn für zarteste Poesie. Schönbergs sechs Miniaturen verwandelte sie dann in pointierte Klangfarben- und genau konturierte Charakterstücke. Ziyu He, sicher eine der größten Violinbegabungen überhaupt in unserer Zeit, baute die jedem Geiger Ehrfurcht gebietende Ciaccona ruhig aus dem Leisen auf, um sie dann in Steigerungswellen mächtig zu entfalten und die Perspektive ins Weite zu öffnen, bestimmt von seiner tiefen Konzentration und bannenden Spannung. Sebastian Fritsch und Martin Nöbauer verwirklichten dann gesanglich, elegant und geistreich Schumanns Fantasiestücke op. 73. Nöbauer ging danach Liszts Dante-Sonate mutig an, um den pianistisch brillanten Auftürmungen und den improvisierend-sinnierenden Partien gerecht zu werden. Am Ende verzauberten Leonskaja, Ziyu He und Fritsch alle mit Schuberts träumerisch ausschwingendem Notturno: Riesenbeifall!