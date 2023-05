Weltstars der Klassik- und Opern-Szene gemeinsam mit talentierten neuen Stimmen auf der Bühne - und das zu moderaten Kartenpreisen. Die Reihe "Stars and Rising Stars" bietet all das: Am Dienstag, 9. Mai., hat Olga Peretyatko, deren internationale Karriere an der Bayerischen Staatsoper begann, im Münchner Künstlerhaus mit Laurence Kilsby (Tenor) und Grigory Shkarupa (Bass) zwei großartige Nachwuchssänger zur Seite.

Auf diesen Abend mit Arien und Duetten folgt am 16. Mai eine Begegnung zwischen dem als "Paganini der Blockflöte" bekannten Schweizer Maurice Steger und den Jungstars Elias Keller (Klavier) und Ziyu He (Violine). Spielort ist das Odeon. Ein weiterer Höhepunkt der Reihe: Am 18. Mai setzt sich Münchens Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski ans Klavier, er und Mezzosopranistin Julia Lezhneva stellen im Künstlerhaus Alice Lackner (Sopran) und Sungmin Song (Tenor) vor.

"Stars and Rising Stars", alle Termine, Infos und Karten unter www.muenchenticket.de