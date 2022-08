Der 32-jährige Münchner, der am Sonntag von einem Motorboot im Starnberger See überfahren worden war, ist tot aufgefunden worden. Es sei im Verlauf der mehrtägigen, intensiven Suche ein lebloser Körper in etwa 25 Metern Wassertiefe geortet und am Mittwochnachmittag durch Taucher einer Spezialfirma in Zusammenarbeit mit der Wasserwacht und der Wasserschutzpolizei Starnberg geborgen worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord mit. Bei der aufgefunden Person handele es sich zweifelsfrei um den Vermissten.

Die Staatsanwaltschaft München II hat die Obduktion des Leichnams angeordnet. Die bereits am Sonntag aufgenommenen Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck zur Unfallursache dauern an.

Der Fahrer des Motorboots hatte den Münchner am Sonntag gegen 14.45 Uhr im Wasser übersehen und bei Kempfenhausen etwa 300 Meter vor dem Ufer überfahren. Eine groß angelegte Suchaktion blieb am Sonntag und Montag erfolglos. Der 32-Jährige war mit einer Gruppe in einem Schlauchboot unterwegs und als einziger für eine geplante Seequerung zum Schwimmen ins Wasser gegangen, als es zu dem Unfall kam.

Etwa 60 Einsatzkräfte waren allein am Sonntag an dem Rettungsversuch beteiligt, darunter auch acht Taucher. Unter anderem mit einem Hubschrauber, einer Unterwasserdrohne, Spürhunden und einem Sonarboot versuchten die umliegenden Rettungsorganisationen den Mann ausfindig zu machen - da allerdings vorerst vergeblich.