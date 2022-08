Von Viktoria Spinrad

Gerade einmal 32 Minuten fährt man von München aus ins Paradies. Wer in Starnberg aussteigt, bekommt einen See mit Bergblick, kinderfreundlichem Flacheinstieg und Aperol Spritz an den einschlägigen Versorgungsstationen. Der gestresste Städter kann seine Zeitung aufschlagen, vielleicht auch sein SUP aufpumpen und die Traumkulisse genießen - mit einer Einschränkung. Alleine wird er meist nicht sein. Der Starnberger See ist ein zunehmend beliebter Anzugspunkt für viele verschiedenen Gruppen. Da sind die Schwimmer, die Standup-Paddler. Die Segler. Die Motorbootfahrer.

Eine ziemliche Gemengelage ergibt das, Spannungen sind vorprogrammiert. Wo sich viele tummeln, kann bekanntlich auch viel passieren. So geschehen am vergangenen Sonntag, als ein 64-jähriger Motorsportfahrer einen 32-jährigen Schwimmer versehentlich überfuhr. Trotz eines historischen Großaufgebots an Suchern wird dieser immer noch vermisst. Die Einsatzkräfte rechnen längst damit, ihn nur noch tot bergen zu können.

Am Montag war ich auf der Höhe unterwegs, wo der Unfall mutmaßlich passiert war. Spielende Kinder, flirtende Pärchen, schlafende Rentner: Am See herrschte eine fast schon gespenstische Normalität. Dass eine Tragödie passiert war, am See weiterhin ein Polizeiboot nach dem Vermissten suchte, hatten viele gar nicht mitbekommen. Oliver Jauch von der Starnberger Wasserwacht aber hatte alles genau im Blick. Er erklärte mir, was am Sonntag genau geschah und warum es so schwierig ist, einen Menschen im Starnberger See wiederzufinden (SZ Plus).

Am Dienstag geht sie mit Spezialgeräten weiter: Die Suche nach einer traurigen Gewissheit, die so gar nicht zum Paradies vor den Toren Münchens passen mag.

Freistaat will mit Grundstücken Kasse machen Das Bauministerium steht wegen des jahrelangen Leerstands in Hartmannshofen in der Kritik. Nun will es mindestens 17 Grundstücke zum Höchstgebot loswerden (SZ Plus).

Münchens kleines Grünwald Mit dem Verkauf von Grundstücken in Hartmannshofen zum Höchstpreis würde Bayerns Bauminister Bernreiter den Weg für eine Villenkolonie bereiten. Dabei ließe sich dort auch ein soziales und ökologisches Vorzeigequartier schaffen. Ein Kommentar von Sebastian Krass.

Atom-Streit bei den Grünen - "Wir lassen uns nicht spalten" Der Atommeiler Isar 2 gerät zum Streitpunkt innerhalb der Partei: Soll er wegen der drohenden Energiekrise länger in Betrieb bleiben als bis Ende 2022?

Die Deutschen hamstern Holz Mit dem Brennstoff aus dem Wald zu heizen, wird in der Gaskrise immer beliebter. Doch der Vorrat reicht nicht für alle. Klar im Vorteil: Stammkunden.

Die Medaillen sind da, die Zuschauer noch zögerlich Die Schmuckstücke für die Sieger sind schon da - fehlen nur noch die Zuschauer. Einige Wettkämpfe sind zwar bereits ausverkauft, aber bei den Leichtathleten ist noch reichlich Platz.

Die Zukunft am Stadtrand Die geplante Realisierung des fünften Bauabschnitts der Riemer Messestadt sieht die Errichtung von 2500 weiteren Wohnungen vor, entwickelt spannende Grünbänder und Sichtachsen, kämpft aber mit dem Verkehr.

Frau stirbt nach Balkonbrand Die Einsatzkräfte der Feuerwehr holen die über 77-Jährige am frühen Montagmorgen aus ihrer völlig verrauchten Wohnung. Im Krankenhaus erliegt sie ihren schweren Verletzungen.

