Auf Wolken folgt Sonnenschein – was nach kitschigem Roman klingt, entspricht ziemlich genau dem, was sich nicht nur am Himmel zeigt, sondern auch auf der MS Starnberg abspielt. Die Stimmung ist heiter und noch gelöster, als es sonst auf diesen Pfälzer Weindegustations-Fahrten auf dem Starnberger See der Fall war. Das hat einen Grund: Denn ob jemals wieder so ein Event abgehalten werden kann, stand fünf Jahre lang arg zur Disposition.

Jetzt aber schlägt die bisher immer als Höhepunkt im Jahr in der Partnerschaft zwischen den Landkreisen Starnberg und Bad Dürkheim gehandelte Schifffahrt weitaus größere Wellen: Denn die Degustation auf dem Starnberger See läutet jetzt das große Pfälzer Weinfest an der Münchner Residenz ein.

Dem vorangegangen sind jedoch einige schlaflose Nächte, die ihren Anfang schon vor der Pandemie nahmen: Die Deutsche Weinstraße e.V., also eine, wenn man so will, große Tourismus-Vermarktungsorganisation, hatte sich als Veranstalterin des Pfälzer Weinfestes in Starnberg und der Degustation auf dem See zurückgezogen. Damit sank die den Pfälzern und Bayern gemeinsame Feierlaune buchstäblich in den Keller.

Hinzu kam dann noch die Coronazeit, in der größere Veranstaltungen wie diese ohnehin nicht möglich waren. „Wir wurden aber immer wieder angesprochen, ob wir die Fahrt nicht wiederbeleben könnten“, erzählt Barbara Beck, Sprecherin des Landratsamts und hiesige Pfalzreferentin. Eine Lösung ist nach einigem Hin und Her gefunden: Die Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg (GWT) und der Landkreis selbst legen als Organisatoren die Fahrt gemeinsam wieder auf.

Künftig mit an Bord: Münchens Landrat Christoph Göbel

Ein glücklicher Umstand gesellt sich noch dazu: Der Landrat im Landkreis München, Christoph Göbel, stammt selbst aus der Pfalz und ist mittlerweile zum Vorsitzenden des Landesverbands der Pfälzer in Bayern avanciert. Und eines Tages, so erzählt Starnbergs Landrat Stefan Frey an diesem Abend auf dem Schiff, seien beide zusammen gesessen und hätten darüber gesprochen, ob man nicht Synergieeffekte aus der Verbundenheit auf Landesebene wie auf Landkreisebene zwischen der Pfalz und Bayern erzielen könne.

Es gibt viele Anlässe für Bayern und Pfälzer, gemeinsam zu feiern

Dass der Landkreis und auch die GWT selbst kein Fest mehr auf dem Kirchplatz der Kreisstadt Starnberg organisieren können, ist damals längst klar. Aber vielleicht wenigstens die Degustationsfahrt auf dem See? Zumal ja auch noch das Partnerschaftsjubiläum nachgefeiert werden sollte: Die Freundschaft zwischen den beiden Kreisen Bad Dürkheim und Starnberg besteht seit 1982.

Und auch der Landesverband der Pfälzer der Bayern feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Und dann ist da ja noch die Weinbruderschaft der Pfalz, die in München eine Komturei hat. Viele ihrer Mitglieder stammen aus dem Landkreis Starnberg – und waren einst Anfang der Achtziger maßgeblich am Entstehen der Partnerschaft zwischen Bad Dürkheim und Starnberg beteiligt.

Die Fahrt ist begehrt: Rund 400 Gäste verkosten die Weine der Pfälzer Weingüter Pfleger-Karr aus Weisenheim am Berg, Weisbrod aus Freinsheim, Gehrig aus Weisenheim am Sand, Schenk-Siebert aus Grünstadt und Gabel-Eger aus Herxheim/Berg.

Also genug Gründe, um gemeinsam zu feiern. 400 Gäste finden sich also am Mittwoch auf dem größten Schiff der Starnberger See-Flotte ein: Mit dabei sind die Landräte der beiden Partner, Stefan Frey und Hans-Ulrich Ihlenfeld, Altlandrat Karl Roth, der immer recht engen Kontakt mit der Pfalz pflegte, Vize-Landrat Matthias Vilsmayer, die ehemalige Vorsitzende des Landesverbands der Pfälzer in Bayern, Ursula Männle, sowie Kreisrätinnen und Bürgermeister – sowie eine ganze Reihe von Andechsern, die gemessen an der Anzahl der Einwohner in der Gemeinde wahrscheinlich die stärkste Fraktion an Bord bilden.

Ausgeschenkt wird reichlich: Rotwein, Weißwein, Sekt, Secco und natürlich auch Rosé.

Nachvollziehbar: Aus ihrer Heimat stammt das Bier, das alljährlich im September beim Andechser Bierfest in der Pfälzer Gemeinde Haßloch ausgeschenkt wird – und die Friedinger Blaskapelle, die dort regelmäßig aufspielt. Ihnen wie auch allen anderen Gästen auf der MS Starnberg ist eines anzumerken: Die Freude, dass die Fahrt wieder abgehalten und die Freundschaft wieder gepflegt werden kann. Oder wie es Landrat Frey formuliert: „Bayern und Pfalz, Gott erhalt’s“ und vor lauter Übermut am Ende sogar noch die Starnberg einmal im Kreis fahren lässt: „Ich wollt’ einfach mal wissen, ob und wie schnell sich so ein tonnenschweres Schiff drehen kann.“

Das Pfälzer Weinfest 2024 in der Residenz München beginnt am Freitag, 26. Juli, und endet am Sonntag, 4. August. Zum Ausschank kommen dort unter anderem auch die Weine der Güter, die auf der MS Starnberg vertreten waren: Pfleger-Karr aus Weisenheim am Berg, Weisbrod aus Freinsheim, Gehrig aus Weisenheim am Sand, Schenk-Siebert aus Grünstadt und Gabel-Eger aus Herxheim/Berg.