28. August 2018, 18:52 Uhr Starnberger See Bootshaus geht in Flammen auf

Im Berger Ortsteil Leoni am Starnberger See ist ein Bootshaus mit mehreren Verleihbooten nahezu komplett ausgebrannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die in dem Holzbootshaus in drei Ebenen eingestellten Boote - zehn Elektroboote und zwei Motorboote - wurden völlig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Flammen waren am Montagabend am gesamten nördlichen Starnberger See deutlich zu sehen. Als Brandursache komme ein technischer Defekt in der Elektroinstallation infrage, hieß es.