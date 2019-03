5. März 2019, 21:40 Uhr Wörthsee Neue Fahrradständer am S-Bahnhof

Wenn einer weiß, wie es um die Fahrradständer am Bahnhof Steinebach bestellt ist, dann ist das Gerald Grobbel. Der Grüne radelt täglich zur S-Bahn. "Wir müssen dringend was tun", sagte er deshalb in der jüngsten Gemeinderatssitzung, als ein Antrag des Arbeitskreises Verkehr diskutiert wurde. Der will, dass die Fahrradständer erneuert und beleuchtet werden. Das Problem ist, dass die Anlage im Eigentum der Deutschen Bahn ist und während der Arbeiten zum zweigleisigen Ausbau des Bahnhofs - Beginn soll 2023 sein - vermutlich abgebaut wird und später an anderer Stelle neu errichtet werden soll. Die Wörthseer Gemeinderäte wollen trotzdem was tun. Möglich ist zum Beispiel eine mobile Lösung. Die Überdachung sei noch in Ordnung, hieß es. Wenn sich die neue Mitarbeiterin im Bauamt eingearbeitet hat, soll sie sich mit der Sache befassen und Möglichkeiten ausloten. Im Haushalt sind für die Verbesserung 10 000 Euro eingestellt.