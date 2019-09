Thomas Ruckdäschel will Bürgermeister werden

Artikel per E-Mail versenden

Das Geheimnis ist gelüftet, das Phantom hat einen Namen: Thomas Ruckdäschel geht für die CSU Wörthsee ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Der 52-Jährige wurde am Freitag von 23 Mitgliedern des Ortsverbands einstimmig nominiert. Auch wenn der Name bereits im Ort kursierte, kamen etwa 80 Besucher in den "Augustiner". Seit Wochen standen im ganzen Ort Plakate mit der Frage "Wer wird's?" und einer Art Scherenschnitt mit dem Profil eines Mannes. Das hatte neugierig gemacht.

Paris, Berlin, Toronto waren Stationen in Ruckdäschels Berufsleben, aber Wörthsee "ist der schönste Ort, den ich kenne", sagte er. Seit 22 Jahren lebt er hier mit seiner Frau und drei Kindern, von denen zwei bereits ausgezogen sind. Seit 20 Jahren arbeite er in Führungspositionen, sei "ein Macher, der auch zuhören kann". Ursprünglich sei er, der gebürtige Augsburger, Diplom-Geograf gewesen, jetzt arbeite er als Direktor für eine große deutsche Versicherung. Kommunalpolitisch ist er biher kaum in Erscheinung getreten, war einmal Mitglied im Ortsvorstand und kandidierte 2014 für den Gemeinderat.

Als Bürgermeister möchte Ruckdäschel die Lebensqualität bewahren und gleichzeitig die Gemeinde weiterentwickeln. Die "extreme Attraktivität" Wörthsees bedeute auch einen extremen Verkehrsdruck. Da müssten Lösungen gefunden werden. Ein weiteres großes Thema für ihn sei die Bildung. Die fange im Kindergarten an, und deshalb "brauchen wir qualifiziertes Personal und Anreize wie günstige Wohnungen und Zuschläge". Für die Ausbildung sei es wichtig, die hoch qualifizierten Betriebe am Ort zu halten und auch Möglichkeiten zur Erweiterung zu schaffen. Ohne Zusammenarbeit gehe es nicht, sagte Ruckdäschel. "Ich werde auch Meinungen und Expertisen einholen." Die CSU Wörthsee müsse auf jeden Fall wieder dahin, wo sie hingehöre - auf den Bürgermeistersessel.

Das findet auch der Ortsvorsitzende Philip Fleischmann. "Wir brennen darauf, wieder zu gestalten und nicht nur zuzuschauen." Die CSU sei dynamisch und hoch motiviert. Er freue sich auf einen spannenden Wahlkampf und ist sich sicher: "Wir werden das Rennen machen."

CSU-Landratskandidat Stefan Frey, der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling und die Kreisvorsitzende Stefanie von Winning waren zur Unterstützung da an diesem Abend, der musikalisch von den "Zwiderwurzn" begleitet wurde. Aber auch Wörthseer Gemeinderäte der Freien Wähler und von Wörthsee-Aktiv machten sich ein erstes Bild vom CSU-Kandidaten. Arnulf Daxer, der CSU-Chef aus Seefeld, wollte sich offensichtlich Anregungen und Tipps für seine Nominierungsversammlung holen, die am 11. Oktober ansteht. Auch im - zerstrittenen - Seefelder Ortsverband wird ein großes Geheimnis um den Bürgermeisterkandidaten gemacht.

In Wörthsee gibt es nun drei Kandidaten für die Kommunalwahl am 15. März 2020. SPD-Bürgermeisterin Christel Muggenthal tritt wieder an, die Mitbewerber sind Florian Tyroller von den Grünen und Thomas Ruckdäschel von der CSU.

Ihre Gemeinderatsliste will die Wörthseer CSU im Oktober aufstellen, sagte Ruckdäschel. Dem Vernehmen nach sollen einige der altgedienten Gemeinderäte nicht mehr antreten. Auch sollen sich bisher nur drei Frauen für eine Kandidatur bereit erklärt haben. Die Liste hat 16 Plätze.