18. Juni 2019, 21:42 Uhr Wörthsee Benefizkonzert für Waisenkinder

Majoma, das sind die Sängerin Maggie Jane, der Rechtsanwalt Joachim Muffler und der Comedian Mark Nicholas. Ein Trio, das seine eigenen Songs in Deutsch und Englisch im Singer/Songwriterstil ganz einfach und akustisch präsentiert, jüngst noch verstärkt durch die Cellistin Susanne Hahn. Die "Musicians for a better Life", eine Hilfsinitiative, entstanden an der Münchner Musikhochschule, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensfreude in Form von Musik zu denjenigen zu bringen, denen es nicht so gut geht: Waisenkindern in Tansania und Bulgarien. Vier Mitglieder der "Musicians for a better Life", das "FeViSoSi-Quartett" (Gesang, Klavier, Bass und Schlagzeug) spielen eigene Songs und Jazzstandards. Beide Ensembles geben am Sonntag 23. Juni, um 19.30 Uhr, in Kooperation mit den Rotary Clubs Ammersee und Wörthsee ein Benefizkonzert im "Augustiner in Wörthsee". Der Eintritt kostet 15 Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder und kommt dem Projekt zugute. Kartenreservierung an joachimuffler@gmail.com.