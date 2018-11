27. November 2018, 19:44 Uhr Westumfahrung in Starnberg Nach zwei Jahrzehnten am Ziel

Altlandrat Heinrich Frey und Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger erinnern sich an die schwierige und langwierige Planungsgeschichte der neuen Entlastungsstraße.

Von Peter Haacke, Starnberg

Von den ersten Planungen bis zur Fertigstellung hat es nahezu zwei Jahrzehnte gedauert, am Montag, 3. Dezember, wird nun die Starnberger Westumfahrung für den Verkehr freigegeben. Das 5,9 Kilometer lange und 13,5 Millionen Euro teure Teilstück der neuen Staatsstraße 2069 soll die Kreisstadt von Durchgangsverkehr entlasten.

Allerdings ist die Westtangente nur der erste Schritt: Das Konzept zur Starnberger Verkehrsentlastung habe stets den Bau des B2-Tunnels als wesentlichen Bestandteil vorgesehen; von einer Starnberger Nordost-Umfahrung sei nie die Rede gewesen, verdeutlichten Altlandrat Heinrich Frey und Starnbergs Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger am Dienstag wenige Tage vor der Eröffnung der Westtangente in einem Pressegespräch: Sie hatten das Projekt von Landkreis und Stadt laut CSU-Ortschef Stefan Frey "in den Hundejahren" - also in den schwierigsten Projektphasen - entscheidend vorangetrieben.

"Die Westumfahrung hat viele Väter", sagen Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger (li.) und Altlandrat Heinrich Frey. (Foto: Franz Xaver Fuchs)

"Die Westumfahrung hat viele Väter", erinnert sich Heinrich Frey. Und auch Pfaffinger betont, dass CSU und Bürgerliste schon Ende der Neunziger in einem gemeinsamen Antrag den Bau einer Westumfahrung gefordert hatten. Erste konkrete Überlegungen folgten im Oktober 2000 nach einem Gespräch zwischen dem damaligen Starnberger Bürgermeister Heribert Thalmair, Landrat Frey und Bayerns Innenminister Günther Beckstein. Bis zum Sommer 2008 wurde das Projekt zunächst als Kreisstraße unter Regie des Landratsamtes und unter Kostenbeteiligung der Stadt geplant.

Aufgrund der überregionalen Bedeutung dieser Verkehrsverbindung beantragte die Stadt 2009 wegen rechtlicher Probleme auf Hinweis der Regierung von Oberbayern ein neues Planfeststellungsverfahren, denn nur der Bau einer Staatsstraße ermöglichte auch die Herabstufung innerörtlicher Staatsstraßen: Söckinger und Hanfelder Straße sollen zu Ortsverbindungen herabgestuft werden. "Dadurch haben wir fast zwei Jahre verloren", sagte Pfaffinger. Tatsächlich lag erst im Januar 2013 nach einer weiteren Änderung - beschlossen wurde der Bau der Millionen teuren Grünbrücke am Galgenberg - der Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern vor.

"Dabei war die Westumfahrung niemals als Teilstück einer kompletten Umfahrung gedacht", sagte Heinrich Frey. "Das ist eine reine Deutung der Frau John". Ohnehin mute es komisch an, "wenn Frau John jetzt so tut, als sei sie die Erfinderin der Westumfahrung". Und Pfaffinger ergänzt mit Blick auf die prognostizierten Verkehrszahlen für das Jahr 2025: Zwar sei insbesondere von den Tunnelgegnern versucht worden, den Bau der Westtangente stets "als Teilstück einer kompletten Umfahrung zu verkaufen". Doch das sei eben falsch: "Die Westumfahrung macht nur Sinn mit dem Tunnel", bekräftigten Pfaffinger und Frey.

Entscheidende Bedeutung für den Beginn der Bauarbeiten zur Westumfahrung hatten laut Ferdinand Pfaffinger die Verhandlungen mit rund drei Dutzend Grundstücksbesitzern, überwiegend handelte es sich dabei wohl um Landwirte. Insbesondere Kathrin Spielbauer, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, habe sich besonders verdient gemacht um den Erfolg der oft langwierigen Verhandlungen. Als Pfaffingers Amtszeit vor vier Jahren im Mai endete, waren bereits 30 Prozent aller Verträge geschlossen; der Rest sei "relativ einfach unter Dach und Fach zu bringen" gewesen. Auch die Förderung durch den Freistaat Bayern, der 80 Prozent der Kosten übernimmt, habe lange zuvor festgestanden; die Stadt war finanziell in Vorleistung gegangen.

Die Westtrasse allein ohne Tunnel werde die Stadt nur marginal entlasten - darin sind sich Frey und Pfaffinger einig. Daher ist der Altbürgermeister auch skeptisch hinsichtlich der Abstufungen: "Mit dem Umbau der Hanfelder Straße würde ich vorsichtig sein", sagte er. Bis zu 550 Lastwagen sind derzeit täglich auf der Hanfelder Straße unterwegs, die Hauptlast muss künftig die Hauptstraße aufnehmen.