Die Weßlinger Weihnachtsausstellung gehört zu den Festtagen wie das Lametta zum Christbaum. Auch heuer stellen Künstler und Amateurkünstler aus der Umgebung ihre Skulpturen, Gemälde, Fotos, Installationen und Schmuck am 25. und 26. Dezember im Pfarrstadel an der alten Kirche aus. Vernissage ist am Mittwoch, 25. Dezember, um 11 Uhr. Die Ausstellung ist an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet, am Donnerstag können Besucher die Exponate von 10 bis 18 Uhr besichtigen.