16. September 2018, 22:04 Uhr Weßling Gemeinde verlängert Kiesabbau in Hoflaich

"Niemals unbefristet", so lautete die Antwort des Weßlinger Bauausschusses auf einen Antrag zum Kiesabbau. Am liebsten hätte das Unternehmen, das im Bereich Hoflaich einen Kiesabbau mit Bauschutt-Recycling betreibt, überhaupt keine Befristung mehr beachten wollen. Doch die Gemeinderäte wollten sich nicht auf ewig binden. Sie stimmten dem Alternativvorschlag zu: Eine Verlängerung der Befristung bis zum 31. Dezember 2038. Ursprünglich wäre der Vertrag bis 2023 gelaufen, doch um für die Zukunft planen zu können, wurde bereits jetzt die Laufzeitverlängerung beantragt. Dann ist auch genügend Zeit, um die Abbaumenge an Kies "langsam und verträglich abzubauen", wie es in dem Antrag hieß. Auch die Bauschutt-Recycling-Anlage soll weiterhin betrieben werden, so dass dafür keine weiteren Flächen gesucht werden müssen.