30. November 2018, 22:28 Uhr Weltcup-Auftakt in Lake Louise Kira Weidle wird Dritte in der Abfahrt

Die 22 Jahre alte Skirennfahrerin aus Starnberg fährt im Abfahrtslauf auf den ersten Podiumsplatz in ihrer Karriere.

Von Carolin Fries

Kira Weidle aus Starnberg ist beim Abfahrtsrennen in Lake Louise auf den dritten Platz gefahren. Für die 22 Jahre alte Skirennfahrerin ist es der erste Podiumsplatz in ihrer Karriere. Bereits im Training war Weidle schnell unterwegs, nun überraschte sie die Konkurrenz, indem sie vor allem im letzten Drittel Zeit machte. Mit mehr als 120 Stundenkilometern bretterte die Sportsoldatin über die brüchige Piste und holte für das deutsche Team das beste Ergebnis. Schneller waren nur die Österreicherin Nicole Schmidhofer (1. Platz) und Michelle Gisin aus der Schweiz auf Rang zwei. Am Samstagabend um 20.30 Uhr steht bereits das zweite Weltcup-Rennen an.