Tamara dürfte mit ihrem Auftritt der viel bestaunte Stargast werden. Die elfjährige Kameldame schaukelt beim Weihnachtsspiel am kommenden Sonntag einen der Heiligen Dreikönige vor die Christuskirche in Tutzing. Für das halbstündige Stück wird das Trampeltier eigens aus Valley im Landkreis Miesbach herbeichauffiert. Ursprünglich wollten Regisseurin Annalena Maas und Pfarrerin Beate Frankenberger sogar drei Kamele engagieren. Allerdings schmolz das Theaterensemble während des intensiven Erarbeitens der modernen Weihnachtsgeschichte auf nur noch fünf Darstellerinnen zusammen. Zwei Könige blieben auf der Strecke.

Detailansicht öffnen Die Kameldame Tamara hat beim Weihnachtsspiel in Tutzing eine tragende Rolle. Das wuschelige Trampeltier schaukelt einen König herbei. (Foto: Kamelhof Bayern/oh)

Für Tamara sei Bühnenpräsenz gar kein Problem, versichert ihr Besitzer Konstantin Klages. Der Inhaber des Hofs "Bayern-Kamele" im Mangfalltal ist Herr von 24 Kamelen. Seine Trampeltiere machten schon bei Model-Shootings eine gute Figur, werden für Film und Fernsehen, Kindergärten und Hochzeiten gebucht. Auch die jeweilige Anfahrt stresse sie nicht sonderlich. Sie setzten sich in dem geräumigen Hänger einfach hin. Sollte es am Sonntag knackig kalt in Tutzing werden, macht das Tamara mit ihrem dicken 15 Zentimeter dicken Winterfell gar nichts aus. Die Kamele in Valley stammen aus Sibirien, der Mongolei und Kasachstan und halten bis zu minus 40 Grad spielend aus. Nur regnen darf es nicht. "Staunässe können sie nicht ab, sie sind nicht wie Schafe", sagt der Kamelführer. Er kommt selbst mit nach Tutzing und ermöglicht nach der Aufführung besonders den Kindern ganz nahe Begegnungen mit der Kameldame.

Detailansicht öffnen Sitzt die Krone? Regisseurin Annalena Maas bei der Kostümprobe mit Maria Kärcher, Pfarrerin Beate Frankenberger (links) und Erika Schalper. (Foto: Arlet Ulfers)

Der Aufwand für das besondere Krippenspiel im Freien umfasst nicht nur das Kamel. Auch ein Esel war vorgesehen. "Aber das Pferd, mit dem er zusammensteht, ist krank. Das Pferd braucht jetzt seinen Esel", erklärt die Münchner Regisseurin Annalena Maas den Ausfall des vierbeinigen Mitwirkenden. Alles andere klappt dank einer hilfreichen Dorfgemeinschaft: Die Darstellerinnen kleiden sich in Kostüme, die eigens bei einem Kostümverleih in Wessobrunn geordert wurden. Möbel von der Heimatbühne Tutzing bilden die Szenerie, die ins rechte Licht gesetzt wird vom Kreisjugendring. Auf der Bühne spielen Pia Benke, Maria Kärcher, Brigitte Kienzle, Magdalena Rabas und Erika Schalper eine Version der Weihnachtsgeschichte mit ganz modernen Bezügen. Seit September haben die Mitwirkenden mit Annalena Maas improvisiert, sich mit den Weihnachtsgeschichten in der Bibel und anderen Übersetzungen beschäftigt. "Daraus haben sie alle den Text selbst entwickelt", sagt Maas zu dem gemeinschaftlichen Theaterprojekt, bei dem der Weg schon ein wesentliches Ziel ist. In ihrer Geschichte gehe es "um Entschleunigung, Toleranz und das Angenommenwerden in Gänze". Warum ist kein Mann dabei? "Das ist ein Angebot mit dem Zusatz ganz individueller Erfahrungen. Da sind wohl Frauen offener und eher interessiert, in so ein Gemeinschaftsprojekt zu investieren", so die Erfahrung von Maas. Die Frauen schlüpfen auch in männliche Rollen - Josef, Hirten, alle da. Auch Musik ist dabei. In der ökumenischen Tradition Tutzings ist dafür Schwester Franziska Lehmann vom Kloster der Missionsbenediktinerinnen zuständig, Sara Hafner singt. Das alles vor der Kulisse des Starnberger Sees.

Aufführung am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr vor der Christuskirche, Hörmannstraße 8. Bei Regen Verschiebung auf Samstag, 4. Januar, 17 Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten.