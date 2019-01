13. Januar 2019, 12:33 Uhr Wegen unsicherer Schulwege Schneefrei auch am Montag

Das Landratsamt in Starnberg gibt den dritten Tag schulfrei. Auch im Landkreis München entfällt der Unterricht. Im Landkreis Landsberg am Lech findet der Unterricht regulär statt.

Von Carolin Fries

Der Landkreis Starnberg gibt auch am Montag allen Kindern schulfrei. Aufgrund der Wettervorhersagen und der aktuellen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes könne ein sicherer Schulweg nicht gewährleistet werden, teilte die behörde am Sonntagmittag mit. Eine Notbetreuung der Schüler ist an den Schulen eingerichtet. Auch im Landkreis München entfällt der Unterricht. Im Landkreis Landsberg am Lech indes findet am Montag, 14. Januar, der Unterricht wieder regulär statt.