9. Oktober 2018, 08:56 Uhr Wegen Brückenarbeiten Bahnstrecke zwischen Starnberg und Tutzing am Wochenende gesperrt

Die Bahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Am kommenden Wochenende 13./14. Oktober ist der Streckenabschnitt Starnberg-Tutzing von Samstagmorgen 10 Uhr bis Montagfrüh um 5 Uhr für den Zugverkehr gesperrt - das betrifft S- und Regionalbahnen. Der Grund sind Brückenbauarbeiten über dem Starzenbach in Feldafing. Dort wird eine Hilfsbrücke abgebaut und die darunter vorgefertigte neue Brücke aus Stahlbeton in Betrieb genommen. Dabei muss laut Bahn zeitweilig auch die Oberleitung beiseite geschoben werden. Zudem schränken Vorabmaßnahmen für den Bau der zweiten Stammstrecke zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing den Bahnverkehr sowohl auf der S-Bahnlinie S 6 als auch im Regionalverkehr nach Garmisch-Partenkirchen und Kochel ein. Die Sperrung der S-Bahngleise zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing dauert von Freitagabend 20.40 Uhr bis Montagfrüh um 4.45 Uhr.

Die Regionalzüge zwischen München und Garmisch-Partenkirchen, Weilheim oder Kochel fahren bis auf einzelne Ausnahmen planmäßig zwischen Hauptbahnhof und Starnberg. Zwischen Starnberg und Tutzing besteht ein Schienenersatzverkehr mit Bussen. Ab Tutzing fahren wieder Züge weiter in Richtung Garmisch-Partenkirchen, Weilheim oder Kochel, ebenfalls zur gewohnten Zeit. Aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse erreichen Fahrgäste in Tutzing jedoch einen späteren Anschlusszug. Dadurch verlängert sich die Gesamtfahrzeit.

Die S-Bahnen der Linie S6 beginnen und enden bereits ab Freitagabend oberirdisch am Münchner Hauptbahnhof. Ohne Halt an der Stammstrecke fahren sie bis Pasing und dann mit Halt an allen Stationen weiter bis Starnberg. Zwischen Starnberg und Tutzing verkehren von Samstag 10 Uhr bis Montagfrüh 5 Uhr Ersatzbusse. Sie starten und enden bereits in Starnberg Nord, weil der dortige Bahnhof barrierefrei ausgebaut ist.

Die Fahrplanänderungen sind in der Fahrplanauskunft im Internet, an Fahrkartenautomaten sowie in der App "München Navigator" berücksichtigt. Informationen gibt es auch unter www.s-bahn-muenchen.de. Telefonisch ist der Kundendialog Nahverkehr in Bayern unter der Nummer 089/2035 50 00 erreichbar.