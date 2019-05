0,14%-P. Vorsprung

So knapp ging es im Landkreis Starnberg geschweige denn in der Gemeinde Krailling noch nie zu: Lediglich vier Stimmen entschieden am Sonntag über den Einzug in die Stichwahl im Kampf um das Bürgermeisteramt. Die hatte Rudolph Haux (FDP) nach der Nachzählung am Montag mehr als seine Konkurrentin Adrienne Akontz (Grüne). Er zieht damit in die Stichwahl gegen Henrik Jörgens (CSU). Dieser hat ebenfalls nur einen hauchdünnen Vorsprung von fünf Stimmen. Das entspricht einer Differenz von 0,14 Prozentpunkten. Das ist knapp - doch es geht noch viel knapper . . .