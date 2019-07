3. Juli 2019, 13:51 Uhr Vorsichtsmaßnahme Der nächste Hagel kommt bestimmt

Christo lässt grüßen: In Schondorf am Ammersee präparieren Autofahrer ihre Fahrzeuge, wenn sich der Himmel verdunkelt. Sie wollen ihre Fahrzeuge damit vor ähnlich verheerenden Hagelstürmen wie an Pfingsten schützen.

Der nächste Hagel kommt bestimmt, denken sich viele Bewohner am Ammersee und im westlichen Landkreis. Die Hagelwalze an Pfingsten hatte ihre Dächer, Photovoltaikanlagen und Rollläden demoliert, die Scheiben zerborsten, Autos zerbeult und Gärten zerstört. Die Hagelkörner waren so groß wie Golfbälle. Kein Wunder, dass Autofahrer, wie hier in Schondorf, kreativ werden und ihre Fahrzeuge mit Kartons, Isomatten und Decken dick verhüllen. Verpackungskünstler Christo wäre stolz auf sie.