14. August 2018, 16:59 Uhr Verwaltungsgericht Starnberger Bürgermeisterin John angeklagt

Sie soll unter anderem Stadtratsbeschlüsse nicht umgesetzt haben und ihre Pflicht zur unparteiischen Amtsführung verletzt haben.

Die Landesanwaltschaft Bayern hat Klage gegen Starnbergs erste Bürgermeisterin Eva John erhoben. John wird eine Vielzahl an Verstößen gegen die Bayerische Gemeindeordnung vorgeworfen. So soll sie unter anderem Stadtratsbeschlüsse, die Verträge der Stadt Starnberg mit der Deutschen Bahn betreffen, gar nicht oder nicht hinreichend umgesetzt haben. Zudem soll sie den Stadtrat nicht in erforderlichem Maße informiert haben.

Außerdem soll John in einer Gegendarstellung in einem Artikel auf der Homepage der Stadt Starnberg Mitgliedern des Stadtrates öffentlich rechtswidriges Handeln vorgeworfen haben, heißt es in einer Mitteilung der Landesanwaltschaft Bayern. Diese sieht darin einen Verstoß gegen die "Pflicht zur unparteiischen und gerechten Amtsführung" und erhob nun Disziplinarklage mit dem Ziel einer Kürzung der Dienstbezüge.

John war am Dienstagnachmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Nun wird sich das Bayerische Verwaltungsgericht in München mit dem Fall beschäftigen.