22. August 2018, 15:11 Uhr Verkehr in Starnberg Zugeparkt

Autos, Radfahrer, Kinderwagen - auf der Starnberger Seepromenade ist so ziemlich alles unterwegs, was Räder hat. Aber nicht immer ist die Einfahrt legal.

Bürger und Urlauber ärgern sich darüber, dass die Seepromenade vor dem Undosa oft mit Autos zugestellt ist.

Von Otto Fritscher, Starnberg

Für Ortsfremde ist es schon mal gar nicht so leicht, in Starnberg die Seepromenade zu finden. Denn bevor man des viel gerühmten Sees ansichtig wird, muss erst mal die Bahnlinie überwunden werden, die die Stadt seit jeher vom See trennt. Dann folgt oft die nächste Enttäuschung: Statt - wie etwa in Tutzing oder in Herrsching am Ammersee - ungestört kilometerweit flanieren zu können, stehen in Höhe des "Undosa" oft Autos direkt auf der Promenade. Ein Anblick, der viele Starnberger aufregt, aber auch Touristen.

"Die Schranke steht ja ständig offen, da kümmert sich anscheinend keiner drum", ärgert sich ein Starnberger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. In der Tat ist die Schranke an diesem schönen Sommernachmittag ziemlich ramponiert, die Verkleidung ihres Standfußes ist mit Panzerband angeklebt und verbeult. Dahinter, in Richtung Bahnhof, parken auf den ausgewiesenen Stellflächen vor allem Autos mit Münchner Kennzeichen, dazu steht ein Getränkelaster auf dem Weg. Einfach so haben sich zwei Autos mit Münchner und Ebersberger Kennzeichen auf der Promenade breit gemacht, daneben zwei chromblitzende Motorräder mit Trierer Nummernschild.

Das Ehepaar Klöppel aus Darmstadt schlendert gemütlich an dem Fuhrpark vorbei. "Na ja, mich stört's nicht, die Autos müssen ja irgendwo hin", sagt der Mann. "Muss das sein?", fragt indes ein Münchner. Derweil fährt ein Auto, das offenbar von einem Undosa-Mitarbeiter gesteuert wird, in eine der kleinen Parkbuchten direkt an der Hausmauer. Weiter in südlicher Richtung, also vor der Schranke, parken noch zwölf Autos, diesmal allerdings legal. Auch darüber regen sich einige Spaziergänger auf.

Die zugeparkte Seepromenade ist schon lange und immer wieder ein Ärgernis in der Stadt. Denn eigentlich dürfen nur Anwohner, Mitarbeiter des Undosa sowie Lieferanten in den Bereich hinter der Schranke einfahren. Dort ist etwa ein halbes Dutzend Parkplätze längs des Wegs markiert, dazwischen immer wieder Abschnitte, die mittels Halteverbotsschildern als Rettungsweg frei zu halten sind.

Doch immer wieder parken Undosa-Gäste und Ausflügler auf der Promenade, die an manchen Tagen im Bereich der Gaststätte, die ja offiziell H'ugo's heißt, so zugestellt ist wie die Maximilianstraße an einem Samstag zur Einkaufszeit. Kontrollen führen Polizei und Kommunale Verkehrsüberwachung nur sporadisch durch, im Frühjahr erwischte die Polizei 23 Falschparker auf einen Streich, einer wurde abgeschleppt. Zu einer ständigen Überwachung sehe man sich nicht in der Lage.

Abhilfe erhofft sich die Stadt davon, wenn die Schranke versetzt wird, die jetzt erst 50 Meter vor dem Undosa steht. Künftig soll Autofahrern bereits direkt nach der Bahnunterführung, die als Zufahrt von der Possenhofener Straße dient, oder in Höhe des Spielplatzes, der sich in der Grünanlage befindet, die Weiterfahrt versperrt werden. Wann dies umgesetzt wird, ist noch unklar.