Der "Verein Umweltbewusste Verkehrsentlastung Starnberg" will beim Thema "B2-Tunnel" bis April eine Pause einlegen, um den Kommunalwahlkampf nicht unnötig zu befeuern. Das kündigte der Vorsitzende Jürgen Busse am Freitag bei der Informationsveranstaltung "Umweltbewusste Verkehrsentlastung Starnberg" an. Allerdings ist der Bau des Tunnels seit mehr als 30 Jahren in Starnberg Wahlkampfthema - und ein Ende davon ist nicht abzusehen, wie sich auch am Freitag zeigte. Die zwei gebuchten Nebenräume im Tutzinger Hof waren proppenvoll. Manche Besucher verließen die Veranstaltung vorzeitig, weil sie keinen Platz bekamen.

Das Thema beschäftigt also Bürger und auch die Politiker nach wie vor - zum Beispiel den CSU-Landratskandidaten und Stadtrat Stefan Frey, der einen Überblick zu den jüngsten Entwicklungen gab. Er verteidigte die Entscheidung zum Bürgerbegehren, wonach der 2017 gefällte Beschluss aufgehoben wurde. Der Stadtrat habe demokratisch entschieden, weil er allen Belangen des Begehrens, wie den Beschluss aufzuheben und die Umfahrung zu untersuchen, nachgekommen sei. Obwohl Busse, Frey sowie der gemeinsame Bürgermeisterkandidat von UWG, CSU, SPD und BLS, Patrick Janik, "erhebliche Zweifel" an der Umsetzbarkeit einer Umfahrung haben, stehen sie zu dem beauftragten Gutachten. "Auch wenn die Untersuchung ein paar Euro kostet, das sollte uns der Frieden in der Stadt wert sein", sagte Janik. Auch die Grünen-Stadträtin und Landtagskandidatin Martina Neubauer hatte das Wort. Sie sieht im Tunnel eine Chance, oberirdisch mehr für Fußgänger und Radler zu tun, wie sie betonte, bevor sie zur Aufstellungsversammlung der Grünen verschwand.

Die Vertreter des Straßenbauamtes Weilheim informierten über die neuesten Entwicklungen. Laut Behördenchef Uwe Fritsch wurden bislang 20 Millionen Euro investiert. Das entspricht etwa zehn Prozent der geschätzten Gesamtkosten. Die Bauarbeiten am geplanten Nordeingang in der Münchener Straße werden sich 2020 bis zur Bahnunterführung ziehen. Das Ausschreibungsverfahren soll bald starten. Wie der Abteilungsleiter für Tunnelbau, Raphael Zuber, sagte, wurden unterdessen beispielsweise am Almeidaweg sowie an der Leutstettener Straße weitere Düker für die Umleitung des Grundwassers geplant.

Mit dem Starnberger Feuerwehrkommandanten Markus Grasl wurden zusätzliche Brandschutzmaßnahmen erarbeitet. Es soll Aufstellungsflächen mit Notausstieg geben, Evakuierungsaufzüge und Pannenbuchten, die im einröhrigen Tunnel eine Wendemöglichkeit für Rettungsfahrzeuge bieten. Ob die Wünsche der Feuerwehr realisiert werden, hängt davon ab, ob sie der Bund genehmigt, da er die zusätzlichen Kosten übernehmen muss. Diese Brandbekämpfungsanlagen seien nicht üblich, sagte Projektleiter Herwig Ludwig. "Das sind Sachen on the top". Der Tunnel wäre auch ohne sie sicher. Ludwig sagte aber: "Wir sind guter Hoffnung, dass der Bund dem zustimmt." Durch die zusätzlichen Anlagen wäre der Starnberger Tunnel seiner Meinung nach "das Maximum, was es in Deutschland gibt". Die Mehrkosten müssen laut Zuber noch ermittelt werden. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Bauzeit eingehalten werden kann.

Bei der anschließenden Diskussion wurden vorwiegend Fragen zu Problemen während der Baumaßnahmen gestellt. Die Anwohner im Bereich des Südportals befürchten starke Staus, am Oberen Seeweg oder in der Wilhelmshöhenstraße machen sich Ängste breit, dass der Verkehr durch diese Straßen ausweichen wird. Ein Besucher glaubt, dass es wegen der drei Ampeln am Nordende des Tunnels zu einem Rückstau kommen und der Tunnel für die Starnberger wenig Vorteile bringen werde. Andere hoffen, dass der Tunnel früher fertig wird.