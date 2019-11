Die Fassade ist schlecht gedämmt, die Fenster sind alt, in den Wohnungen heizen noch einzelne Öfen und Boiler. Der Zustand der Häuser am Schönmoosweg unweit des Tutzinger Bahnhofs sei "sehr schlecht", sagt Michael Vossen, Geschäftsführer des Verbands Wohnen, der die Wohnungen sehr günstig vermietet. Während die beiden Gebäude mit den Hausnummern 7 und 9 heuer saniert wurden, lohnt sich der Aufwand bei den übrigen drei Gebäuden nicht mehr. Der Verband Wohnen will die Häuser abreißen, neu bauen - und bei der Gelegenheit mehr Sozialwohnungen schaffen. Anstelle der bislang 50 Einheiten sollen künftig etwa 70 entstehen.

Der Verband Wohnen schafft immer mehr Appartements für Menschen, die auf dem Markt kaum eine Chance haben: Heuer wurden Neubauten in Krailling und Oberalting fertiggestellt, in zwei Wochen kommt ein weiterer in Weßling dazu. Dann wird der Zweckverband des Landkreises 2393 Wohnungen im Bestand haben, für die Mieter im Durchschnitt 6,30 Euro pro Quadratmeter kalt zahlen. In den kommenden fünf Jahren soll der Bestand um gut 270 Einheiten steigen, weil derzeit acht weitere Projekte im Bau oder in Planung sind. Gut 75 Millionen Euro an Investitionen sind dafür vorgesehen, wie aus der Haushaltsplanung hervorgeht, die der Verbandsausschuss am Montag beriet. Kreisrat Peter Unger (Grüne) sprach von einem "anspruchsvollen Programm".

Detailansicht öffnen Die Häuser am Schönmoosweg in Tutzing stammen aus den frühen 50er-Jahren. Nun sollen sie abgerissen und die Fläche dichter bebaut werden. (Foto: Nila Thiel)

Wann genau sich am Tutzinger Schönmoosweg etwas tut, ist noch offen. Die erste Investition ist für 2021 vorgesehen, das Gros für die Jahre 2023 und folgende. Dafür müssen die alten Wohnungen aber erst einmal "entmietet" werden, wie die Fachleute es nennen, wenn die Bewohner für den Abriss ausziehen müssen. Der Verband Wohnen gehe dabei "sozialverträglich" vor, betont Geschäftsführer Vossen. Den Mietern - darunter viele Alleinstehende und Senioren - wurde etwa ein Umzug an den Kallerbach in Tutzing angeboten, wo die 70 Wohnungen im Herbst 2021 bezugsfertig sein sollen. Die Bewohner wurden bereits im Sommer über die Pläne informiert. Niemand ziehe gerne um, beschreibt Vossen die Stimmung auf der Mieterversammlung, aber die Mieter hätten die Notwendigkeit eingesehen. Der Verband Wohnen rechnet mit Gesamtkosten von 23,4 Millionen Euro für die geplanten etwa 70 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen samt der gleichen Zahl an Tiefgaragenplätzen. Derzeit laufen die Verhandlungen mit der Gemeinde, die einen Bebauungsplan aufstellen muss.

Ein Thema trübt jedoch Bilanz und Ausblick: Das Münchner Landgericht hat den Verband Wohnen im März dazu verurteilt, eine komplette Tiefgaragenwand beim Neubau an der Herbststraße in Weßling zu entfernen, weil sich diese auf dem Nachbargrundstück befinden soll - 69 Bohrpfähle auf einer Länge von 21 Metern. Dagegen geht der Verband in Berufung am Oberlandesgericht, weil dieser Überbau nicht bewiesen sei, erklärt Anwalt August Mehr. Das Gericht habe aus der Lage einzelner Bohrpfähle, die in bis zu acht Meter Tiefe reichen, auf die ganze Wand geschlossen.

Wo günstige Wohnungen entstehen Der Neubau für Betreutes Wohnen in der Margaretenstraße in Krailling ist im August fertiggestellt worden. Die Bewohner sind bereits in die 22 barrierefreien Wohnungen eingezogen. Die Kosten von 6,7 Millionen Euro lagen etwa zwölf Prozent über dem Plan. Nur knapp überschritten werden voraussichtlich die auf 3,1 Millionen Euro veranschlagten Kosten für den Neubau im Jahnweg 10 in Oberalting. Die zwölf Wohnungen konnten Anfang Oktober bezogen werden. Die Arbeiten sind in den letzten Zügen am Narzissenweg 7 in Weßling. Die Mieter der zwölf Wohnungen sollen in zwei Wochen die Schlüssel bekommen. Kosten: 4,2 Mio. Euro. Das mit je 70 Wohnungen und Tiefgaragenplätzen größte und mit 23,9 Millionen Euro teuerste Projekt am Kallerbach in Tutzing steht bis Frühjahr 2020 im Rohbau. Die fünf Häuser sollen im Herbst 2021 fertig werden. Ungefähr zur gleichen Zeit sollen die 24 Wohnungen in der Gartenstraße in Inning den Mietern übergeben werden. Die Bauarbeiten haben in diesem Juli begonnen. Die Kosten sollen bei 6,9 Millionen Euro liegen. Auch an der Kuckuckstraße in Wörthsee sind die Bagger schon angerückt. Die Erdarbeiten für die Baugrube haben begonnen. Die Kosten für die 30 Wohnungen mit Tiefgarage sind mit 9 Millionen Euro veranschlagt. Bis Sommer 2022 soll das Haus stehen. Der Entwurf für den Neubau am Alten Rathaus in Gilching mit 18 Wohnungen für 6,5 Millionen Euro steht. Der Verband Wohnen erwartet die Baugenehmigung in Kürze. Die Planung reicht bis 2022. Das Grundstück für die 30 geplanten Wohnungen an der Osterfelderstraße in Berg muss aus dem Landschaftsschutz genommen werden. Danach soll das 9,6-Millionen-Euro-Projekt in Angriff genommen werden. Der Neubau könnte 2023 fertig werden. Genau so weit reicht die Vorplanung für Abbruch und Neubau der Häuser in der Gartenstraße 3 und 5 in Weßling mit etwa 18 Wohnungen. Etliche Mieter sind bereits ausgezogen. Kosten: 6,6 Millionen Euro. Neben 70 Wohnungen am Schönmoosweg in Tutzing sind genau so viele an der Pötschenerstraße in Gauting geplant. dac

In jedem Fall wäre der Rückbau der Wand unverhältnismäßig, sagt Mehr. Die Kosten dafür hatte er nach dem Urteil mit 500 000 Euro beziffert. Zu einer möglichen Entschädigung des klagenden Nachbarn will sich der Verband nicht äußern. Da die Baupläne des Verbands einwandfrei gewesen seien, habe man Planungsbüro und Bauunternehmen am Prozess beteiligt - juristisch: "den Streit verkündet" -, um diese gegebenenfalls in Regress nehmen zu können. Für alle Fälle hat der Verband Wohnen jedoch 400 000 Euro beiseitegelegt.