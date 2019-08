16. August 2019, 22:08 Uhr Veranstaltungstipp Chrom und Coolness

Dieses Wochenende findet das Bikertreffen in Bad Tölz statt. Auch für Kinder wird ein spannendes Programm angeboten

Schnelle, glänzende Motorräder und Freiheitsgefühle erwarten die Besucher des Harley Rock 'n' Race-Treffens an diesem Wochenende. Austragungsort ist das American Diner Jailhouse in Bad Tölz. Bei der großen Parade am Samstag können alle stolzen Besitzer eines Bikes mitfahren. Doch auch, wer keine Maschine sein Eigen nennt, kann sich immerhin an blitzendem Chrom sattsehen. Und damit nicht genug. Bodypainting, aufregende Feuershows, eine Stuntshow und Livemusik von verschiedenen Bands runden das Angebot ab. Kindern wird ein nicht ganz so gewagtes, aber nicht weniger spannendes Programm angeboten. Für ihren Spaß stehen Rodeo-Reiten und eine Riesenrutsche bereit.