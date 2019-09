Das alte Auto hatte ausgedient, ein neues konnte sich der Verein "Füreinander" in Utting nur Dank großzügiger Spender leisten. Unterstützer der Anschaffung waren unter anderem der Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung, die Lotterie "Glücksspirale", die Sparkasse Landsberg-Dießen und der Verein "UhU - Seniorenhilfe Utting".

"Füreinander" ist der Trägerverein für den Uttinger Bürgertreff "17&Wir". Die Ehrenamtlichen können nun wieder mit einem modernen Wagen die Hol- und Bringfahrten für alte Menschen organisieren, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und oft nicht mehr allein das Haus verlassen können. Als "Alltagsbegleiter*innen", wie sie sich nennen, holen sie die Seniorinnen und Senioren ab und fahren mit ihnen zum Einkaufen, zum Arzttermin oder zum Mittwoch-Mittagstisch in den Bürgertreff - "für viele ein Höhepunkt in der Woche", wie Barbara Schiller vom Vorstand des Vereins weiß.

Als Ziel von "Füreinander" nennt sie, ältere Menschen bei der Bewältigung ihres Alltages so zu unterstützen, dass sie so lange wie möglich in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können. Seit über zehn Jahren bietet der Verein deshalb eine Vielzahl von Veranstaltungen an, die den alten Menschen diese gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, etwa gemeinsames Singen, Handarbeiten, Malen oder Ausflüge in die Umgebung. In einer kleinen Feierstunde bedankten sich Hans Starke und Barbara Schiller vom Vorstand bei den Unterstützern.