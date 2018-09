9. September 2018, 22:04 Uhr Utting Laute Wirtshausbesucher

Besucher eines Lokals am Bahnhof Utting haben in der Nacht von Freitag auf Samstag solchen Radau gemacht, dass Anwohner sich an die Polizei wandten. Die Beamten verwiesen die teilweise angetrunkenen Besucher, die im Freien palaverten, nach drinnen. Auf den Wirt kommt nun eine Anzeige wegen Ruhestörung zu.