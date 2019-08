5. August 2019, 11:54 Uhr Justiz Fall Ursula Herrmann: Warum ihr Bruder glaubt, dass der Falsche in Haft sitzt

Das zehnjährige Mädchen erstickte 1981 in einer Kiste im Wald am Ammersee. Michael Herrmann sieht eine Spur ins Landerziehungsheim Schondorf.

Von Christian Deussing

Es geschah am 15. September 1981. Ursula Herrmann wurde abends auf dem Heimweg von Schondorf nach Eching am Ammersee von ihrem roten Fahrrad gerissen. Das zehnjährige Mädchen wurde in eine im Wald vergrabene Holzkiste gesteckt, 139 mal 60 mal 72 Zentimeter groß, mit Licht und Verpflegung. Doch die Belüftungsrohre funktionierten nicht, Ursula erstickte. Polizisten fanden sie 19 Tage später. Das Schicksal des verschleppten Mädchens erschütterte die Nation.

Die Aufarbeitung dauerte Jahrzehnte, drei Mal war das Verbrechen Thema in der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY". Moderator Eduard Zimmermann nannte es seinen schlimmsten Fall, die Tat hatte ihn nie losgelassen. 2008, nach 27 Jahren, wurde ein Mann verhaftet und zwei Jahre später wegen erpresserischen Menschenraubes mit Todesfolge in einem Indizienprozess zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Vor allem ein altes Tonbandgerät, ein Grundig TK 248, und die belastende Aussage eines längst verstorbenen Zeugen waren nach 55 Verhandlungstagen für das Augsburger Landgericht die entscheidenden Indizien. Doch der heute 69 Jahre alte ehemalige Fernsehtechniker, der Schulden hatte und zur Tatzeit auch in Eching lebte, beteuert noch immer seine Unschuld.

Michael Herrmann sieht "heiße Spuren", die ins Landerziehungsheim Schondorf führen

Der Bruder des Opfers, Michael Herrmann, ist inzwischen davon überzeugt, dass der Falsche im Gefängnis sitzt. Er habe immer schon ein wenig am Urteil gezweifelt, sagt Herrmann. Für ihn ist der Fall noch längst nicht abgeschlossen. Der 56-Jährige verweist auf "neue eindeutige Tatsachen und heiße Spuren", die ins nahe Landerziehungsheim Schondorf führen, in dem seinerzeit Kinder einflussreicher Leute untergebracht waren und das bis heute als Gymnasium und Internat fortbesteht.

In der engen Holzkiste, die im Wald am Ammersee vergraben war, gab es eine Lampe und Verpflegung. Doch die Belüftung funktionierte nicht. (Foto: Polizei/dpa)

Michael Herrmann nennt etwa Nachforschungen zu einem der Erpresserbriefe, in denen die Täter damals zwei Millionen Mark von der Lehrerfamilie Herrmann forderten. Auf der Rückseite wurden die Durchdruckspuren eines Wahrscheinlichkeitsbaums aus der Stochastik entdeckt, wie er in der gymnasialen Oberstufe gelehrt wird. Es gibt auch einen 140 Meter langen Klingeldraht, den die Polizei damals nicht sicherstellte, weil sie ihn nicht mit der Tat in Verbindung brachte. Den Draht hatte laut Herrmann ein Internatsschüler später in seinem Zimmer aufbewahrt und ihn erst 1983 der Kriminalpolizei übergeben. Zudem sei in der Holzkiste ein Klebestreifen zur Isolierung dieses Drahtes entdeckt worden, der damit tatrelevant gewesen sei, berichtet Herrmann. Womöglich als Warnsystem der Täter.

Ursula Herrmanns Bruder hatte als Nebenkläger im Strafprozess 25 000 Gerichtsakten durchforstet, wobei ihm auch aufgefallen war, dass im Schondorfer Internat nicht intensiv ermittelt und auch keine Fingerabdrücke von Jugendlichen genommen worden seien, die von dem Klingeldraht aus dem Wald gewusst hätten. Herrmann verweist auf die seiner Ansicht nach "fehler- und lückenhaften Ermittlungen" von Polizei und Sonderkommission, die allerdings insgesamt mehr als 15 000 Spuren und Hinweisen nachgegangen waren. In einem offenen Brief an die Justiz des Freistaats kritisiert Herrmann die "unbefriedigende juristische Aufarbeitung" des Verbrechens und fordert die Augsburger Staatsanwaltschaft auf, seinen Hinweisen nachzugehen. Man müsse Ungereimtheiten aufklären.

Das Urteil hielt bis zum Bundesgerichtshof stand

Solange man keinen Auftrag für weitere Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Augsburg erhalte, "können wir nichts machen", sagt dazu Ludwig Waldinger, Sprecher des Landeskriminalamtes. Die Staatsanwaltschaft verweist wiederum darauf, dass weder eine Anzeige noch sonst ein konkreter Antrag von Herrmann dazu gestellt worden sei. Zudem bewerte die Staatsanwaltschaft die Hinweise dahingehend, "welche strafrechtlich oder strafprozessuale Relevanz sie haben". Hierbei werde auch das rechtskräftig abgeschlossene Strafverfahren hinzugezogen, heißt es in einer Stellungnahme der Anklagebehörde. Der Richterspruch hatte bis zum Bundesgerichtshof standgehalten.

‹ › Wenige Stunden vor der Tat hatten sie zusammen Klavier gespielt - Ursula Herrmann. Bild: Landeskriminalamt Bayern/dpa

‹ › Und ihr heute 56 Jahre alter Bruder Michael.

Herrmanns Rechtsanwalt Joachim Feller hatte der zuständigen Staatsanwaltschaft bereits vor acht Monaten die neuen Rechercheunterlagen übermittelt und später auch diese Hinweise von Michael Herrmann erläutert. Der Anwalt geht davon aus, dass die neuen Spuren von der Staatsanwaltschaft ernstgenommen werden. Feller vertritt Herrmann im Zivilprozess gegen den Verurteilten. Der Musiklehrer fordert 20 000 Euro Schmerzensgeld, weil er seit dem Strafprozess unter einem chronischen Tinnitus leidet. Das Gericht sprach ihm vor einem Jahr 7000 Euro zu.

Doch dem Bruder geht es nicht um das Geld. Er will mit Hilfe des Zivilverfahrens erreichen, dass die Indizien nochmals überprüft werden - zum Beispiel das Phonetik-Gutachten zum Tonbandgerät, das laut einer LKA-Expertin "wahrscheinlich" nach der Entführung bei Anrufen der Erpresser verwendet worden sei, bei denen die Erkennungsmelodie von Bayern 3 zu hören war. Das Gerät war 27 Jahre nach dem Verbrechen im Haus des später Verurteilten gefunden worden, der nach Schleswig-Holstein umgezogen war.

Der Bruder erkennt Anhaltspunkte für Mord - und Mord verjährt nie

Doch Herrmann hält das Gutachten für unzureichend und nicht schlüssig - seine Bedenken verstärkten sich, nachdem die Sachverständige erneut im Zivilprozess zu den akustischen Besonderheiten des Tonbandes befragt wurde. Womöglich wird dieses Beweismittel in der Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht München in einigen Monaten wieder eine wichtige Rolle spielen.

Und auch die zweite Säule des Urteils hält Herrmann für nicht beweiskräftig. Er meint die Aussage eines anderen Mannes im Februar 1982 bei der Polizei, er habe im Auftrag des später Verurteilten das Loch für die Kiste im Wald gegraben. Nur wenige Stunden später hatte der arbeitslose Mann, der als labil und trunksüchtig galt, sein Geständnis widerrufen. Trotzdem stütze sich das Urteil auf dessen erste Aussage, die damals die Ermittler nicht ernst genommen hätten, betont Herrmann. Der ominöse Zeuge starb in den Neunzigern.

Michael Herrmann war 18 Jahre alt, als seine Schwester Ursula starb. Einige Stunden vor ihrer Entführung hatte er noch mit ihr im Echinger Elternhaus am Klavier geübt. Es geht ihm um die endgültige Gewissheit, alles getan zu haben, damit die "ganze Wahrheit ans Licht kommt", wie er sagt. Und dafür sei es nicht zu spät. Das Urteil laute zwar auf Entführung mit Todesfolge, und diese wäre nach 30 Jahren tatsächlich verjährt. Doch es gebe auch Anhaltspunkte, dass seiner Schwester bei der Verschleppung bevor sie in die Holzkiste gesperrt wurde die Überdosis eines flüchtigen Betäubungsmittels verabreicht worden sein müsse, sagt Herrmann. Dies sei ein "bedingter Vorsatz", und somit müsse man von einem Mord sprechen. Und Mord verjährt nie.