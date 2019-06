11. Juni 2019, 14:29 Uhr Unwetter im Landkreis Starnberg Hagelsturm richtet Millionenschaden an

Vor allem am Ammersee hat das Unwetter gewütet - eine Gärtnerei in Inning wurde nahezu komplett zerstört.

Von Michael Berzl und Armin Greune, Starnberg

Der heftige Hagelsturm am Pfingstmontag hat im Landkreis Starnberg immense Schäden angerichtet. Auto- und Dachfenster wurden durchschlagen, Bäume sind umgestürzt, im Ammersee und im Starnberger See kenterten nach Angaben der Polizei mehrere Boote. Der S-Bahn-Verkehr auf der Linie 8 nach Herrsching war noch am Dienstag beeinträchtigt. Der Strandmarkt in Herrsching wurde vorzeitig geräumt.

Allein in Inning sei ein Millionenschaden entstanden, schätzt Bürgermeister Walter Bleimaier. Besonders schwer getroffen hat es die örtliche Gärtnerei Hübsch: zwei von fünf Gewächshäuser hat der Hagel völlig demoliert, bei zwei weiteren müssen die Dächer ausgetauscht werden. Ein rückwärtiges Gebäude, das mit Steg-Doppelplatten aus Polycarbonat gedeckt ist, kann noch benutzt werden, obwohl auch dieses Dach faustgroße Löcher aufweist. Die Ware im Freiland wurde komplett geschreddert, aber auch im Inneren hat es viele Pflanzen erwischt, selbst Tischbeläge und Regale sind beschädigt. Am Dienstag waren fast alle der 20 Mitarbeiter auf dem Gelände mit Aufräumarbeiten beschäftigt, erzählt Gärtnermeister Hans-Peter Hübsch. Seine Partnerin Bianca Stroebel schätzt, dass "80 bis 90 Prozent der Gärtnerei demoliert sind". Ein Gewächshaus müsse man wahrscheinlich ganz neu aufbauen. Hübsch erwartet am Mittwoch ein dreiköpfiges Bewertungsteam der Hagelversicherung in Inning. Die werde längst nicht alle Schäden decken, sondern maximal 40 Prozent der Kosten übernehmen, sagt Hübsch. Umso wichtiger sei es, den Betrieb so gut es geht aufrecht zu erhalten: "Nach so einem Desaster musst du sofort weiter machen, sonst ist das Geschäft nicht mehr zu retten. Und über die Beulen an den Autos denken wir vielleicht in der kommenden Woche nach."

Mit den ersten Reparaturen ist bereits am Dienstag begonnen worden - wie hier das Dach eines Inninger Hauses. (Foto: Georgine Treybal)

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, waren von dem Unwetter besonders der südliche Landkreis Fürstenfeldbruck, der östliche Landkreis Landsberg sowie der nördliche Bereich des Landkreises Starnberg betroffen, ebenso der Starnberger See und der Ammersee. Die Feuerwehren im Kreis Starnberg hatten an dem Abend mindestens 78 Einsätze, die mit dem Unwetter zu tun hatten, teilt Kreisbrandinspektor Anton Graf mit. Schwerpunkt war demnach der Gemeindebereich Inning mit 48 Einsätzen. Ausgerückt sind nach Angaben der Kreisbrandinspektion auch Rettungskräfte aus Buch, Unterbrunn, Oberbrunn, Pöcking, Krailling, Hochstadt, Oberalting, Steinebach, Weßling, Breitbrunn, Herrsching, Etterschlag, Walchstadt, Gilching, Hechendorf, Oberpfaffenhofen.

Auf der Lindauer Autobahn im Bereich zwischen Greifenberg und Weßling führte der starke Hagelschauer nach Angaben der Polizei dazu, dass gegen 17.45 Uhr mehrere Autofahrer unter Brücken anhielten und so die Fahrbahnen in beiden Richtungen zeitweise blockiert war. Per Notruf gingen Meldungen ein, dass sie nicht weiter fahren könnten, weil Hagelkörner Scheiben durchschlagen hätten. Die Tunnels bei Eching und Etterschlag wurden zeitweise wegen Überflutungen gesperrt. Zudem blockierte dort ein Fernlinienbus die Rettungsgasse, da der Fahrer bis zur nächsten Anschlussstelle fahren wollte, um die Wartezeit im Stau zu umgehen, wie die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mitteilt. Der Streifenwagen der Autobahnpolizei konnte nicht bis zum Tunnel vorfahren, sondern musste warten, bis der Bus in eine Lücke zwischen den stehenden Fahrzeugen gelotst werden konnte.

Nachdem der Tunnel Etterschlag für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte, kamen den Polizisten auf der weiteren Fahrt zum Tunnel Eching im Bereich der Anschlussstelle Inning ein Wohnmobil mit Pferdeanhänger und zwei Autos entgegen. Die Fahrer hatten offensichtlich wegen der Sperre in Eching gewendet und wollten bis Inning zurückfahren. Erst nachdem die Geisterfahrer von der Autobahn gelotst waren, gelangte das Polizeiauto bis Eching, um dort den Verkehr mit geringer Geschwindigkeit durch den leicht überfluteten Tunnel führen. Den Busfahrer erwartet nun ein Bußgeld in beträchtlicher Höhe, die Geisterfahrer zusätzlich ein Fahrverbot.

Auf der S-Bahn-Linie 8 war der Abschnitt zwischen Weßling und Herrsching wegen Ästen und Bäumen in der Oberleitung bis zum Dienstagmittag gesperrt. Auf der Strecke wurde ein provisorischer Ersatzverkehr mit Großraumtaxis und Bussen eingerichtet, teilte eine S-Bahn-Sprecherin mit.

Der Strandmarkt in Herrsching ging am Montag vorzeitig zu Ende. Auf eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes hin ließt der Veranstalter Gerd J. Jansohn das Gelände auf der Seepromenade räumen; die Besucher wurden per Megaphon-Durchsagen aufgefordert, nach Hause zu gehen. Die Verkäufer wurden rechtzeitig informiert, um ihre Stände zu sichern. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagte Jansohn am Tag danach. Einer der Aussteller habe blaue Flecken am Rücken und den Oberarmen davongetragen, als er sich schützend über ein Kind beugte, um es in einem Toilettenwagen in Sicherheit zu bringen. Das zeigt, wie heftig der Hagelschlag war.

Auf Ammer- sowie Starnberger See kenterten mehrere Boote. In der Herrschinger Bucht musste die Feuerwehr ausgelaufenes Öl mit speziellen Tüchern aufsaugen, berichtete Kommandant Daniel Pleyer. Die staatliche Seenschifffahrt sei glimpflich davongekommen, sagte Prokurist Marcus Weisbecker. Auf dem Starnberger See seien an den Schiffen gar keine Schäden zu verzeichnen, auf dem Ammersee hätten einzelne Stahldächer Dellen davongetragen, der Fahrbetrieb sei nicht beeinträchtigt worden. Während des Unwetters hätte ein Schiff den Steg in Stegen angesteuert, dort habe der Kapitän zehn Minuten lang gewartet, bis die Hagelwalze weitergezogen war, erzählt Weisbecker.